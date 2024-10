Atletica Saluzzo: Irma Chiavazza sul podio nel campionato italiano di Km Verticale

Il Kilometro Verticale Lagunc Val Bregaglia, svoltosi sabato 12 ottobre a Chiavenna (SO), ha assegnato i titoli italiani della specialità; si chiude così l’anno tricolore della corsa in montagna, che ha già assegnato i titoli sulle distanze classiche.

Tra le promesse Piemonte protagonista grazie alla vittoria di Cesare Peter Bettoli (Sport Project VCO) e Irene Aschieris (Atl. Susa Adriano Aschieris).

Bettoli, 24mo assoluto, si impone con un minuto di vantaggio sul secondo classificato, Francesco Bongio. Aschieris precede invece sul podio un’altra atleta piemontese, Irma Chiavazza (Atl. Saluzzo); tra le due atlete al traguardo il cronometro fa segnare un distacco di una trentina di secondi.

In campo assoluto, nella prova maschile da segnalare il quinto posto del keniano dell’Atl. Saluzzo Paul Machoka, in lizza per il campionato di società. 18mo assoluto Marcello Ugazio (Sport Project VCO), settimo nella classifica del campionato italiano.

Al femminile, sempre nella classifica tricolore, terzo posto per la piemontese dell’Orecchiella Garfagnana Camilla Magliano, quinto posto per Benedetta Broggi (Sport Project VCO), seguita da Arianna Dentis (Atl. Saluzzo).

Successo tricolore anche nelle categorie master. Maria Giovanna Cerutti (GSA Valsesia) si aggiudica infatti il titolo italiano Master C.

Nella categoria Master C maschile, da segnalare infine la medaglia d’argento di Pierpaolo Fontan (Atl. Susa Adriano Aschieris).