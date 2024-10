Fíe & Fiöi Volley Busca: super debutto per l’Under 18 femminile

Dopo un avvio lento, le ragazze dell’Under 18 conquistano la vittoria casalinga contro il Volley Valle Po con un convincente 3-1.

Giornata complessa per le squadre maschili di Serie C e Serie D che, nonostante due buone prestazioni, si fermano entrambe al tie-break, portando comunque a casa un punto prezioso per la classifica.

Esordio difficile per le ragazze dell’Under 16 che, contro un’avversaria precisa e incisiva, faticano soprattutto in fase di cambio palla e non riescono a esprimere il loro gioco.

Le giovanissime dell’Under 14, pur uscendo sconfitte, mostrano segnali di crescita incoraggianti, offrendo spunti positivi per il prosieguo della stagione.

Impegnativa anche la trasferta della Serie D femminile che, complici alcune assenze, cede in tre set contro il Seyes - San Secondo.

Le squadre si preparano a tornare in campo il prossimo weekend, con diverse partite in trasferta.

Ad aprire la seconda giornata sarà l’Under 14 che farà il primo debutto in casa contro Volley Marene nella giornata di sabato alle ore 15.15. La Serie C maschile sarà impegnata ad Acqui Terme contro Pallavolo La Bollente Acqui Terme Sabato 19 ottobre alle ore 20.00. I ragazzi della Serie D, anch’essi in trasferta, affronteranno Rabino Sport Val Chisone alle ore 21.00 di sabato a Villar Perosa. La Serie D femminile invece, giocherà di fronte al pubblico di casa sabato alle 20.30 contro ASD Centallo Volley. Nella giornata di domenica l’Under 16 sarà impegnata dalle ore 10.30 a Mondovì contro il Bam Monvi Lpm Blu. Alle ore 18.00 toccherà alle ragazze dell’Under 18 che sfideranno, in trasferta a Peveragno, Queen Touch Pallavolo Cuneo.

Risultati prima giornata:

Serie C maschile

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca - Volley San Paolo 2-3 (25-20/22-25/25-21/16-25/10-15)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Marino 3, Mapelli 24, Bertone 4, Colasanti 10,Bellanti 12, Giraudo F. 12; Girardi (L1); Arnaudo 3, Barberio, Pellegrino 1. N.e. Mastantuoni, Merola (L2). All.: Mario Barbiero II All.: Daniele Tomatis Ricezione positiva: 68%; Attacco: 40%; Muri: 11; Ace: 3

Serie D Maschile

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca - Sant’Anna Volley 2-3 (21-25/25-19/17-25/25-22/13-15)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Bettahi 5, Ballari 25, Masoero 3, Rosati 8, Baldi 14, Grandis 8; Drocco (L1); Forestello 1, Chiapella, Giraudo A., Massa (L2). N.e. Busi, Dobrev, Sgura. All.: Gianpiero Tassone II All.: Mario Barbiero Ricezione positiva: 39%; Attacco: 36%; Muri: 13; Ace: 4

Serie D Femminile

Seyes San Secondo - Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca 3-0 (25-20/25-18/25-20)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Bergia, Viglietti, Martinasso, Giraudo, Cassini, Berardi; Cavallo (L1); Bertaina, Cirla, De Carlini, Garello, Golè, Ichino, Bonardello (L2).All.: Massimo Lamberti

Under 14 Femminile

Monvi Bam Lpm Bianca - Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca 3-0 (25-17/27-25/25-17)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Garino, Barale, Tassone, Matjiashi, Giordano, Pellegrino; Rosso, Serino, Petrone, Selimi.All.: Sabina Perotti

Under 16 Femminile

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca - P.G.S. El Gall 1-3 (22-25/10-25/26-24/17-25)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Bramardi, Isoardi, Ferreri, Fiorenzo, Marchisio, Ferrero, Giannasi (L1); Castellino, Negro A., Negro C., Michelini (L2) All.: Enrico Garino

Under 18 Femminile

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca - Volley Valle Po 3-1 (23-25/25-11/25-19/25-8)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Re, Bollati S., Golè, Eandi, Bollati G., Bonardello; Cavallo (L1); Garino, Giletta, Lingua, Mondino, Paoletto, Rinero, Brondello (L2) .All.: Massimo Lamberti