Antimafia, casi De Raho e Scarpinato: proposta modifica legge su incompatibilità

(Adnkronos) - Una modifica della legge istitutiva della Commissione parlamentare Antimafia che disciplini i casi di incompatibilità dei commissari relativamente ai filoni di indagine sui quali l’organismo parlamentare è al lavoro. A quanto apprende l’Adnkronos, è la proposta presentata dalla presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo nel corso della riunione dell’ufficio di presidenza di oggi.

A quanto si apprende, la proposta di modifica avanzata dalla presidente Colosimo prevede che i commissari si debbano astenere sia dai lavori che dalla consultazione degli atti nel caso di indagini che li riguardano: una proposta di modifica volta a tutelare l’obiettività dell’indagine della stessa Commissione. La bozza sarà aperta a eventuali integrazioni per arrivare al testo definitivo da porre all’attenzione del parlamento per l’approvazione.

La proposta di modifica arriva dopo le polemiche sollevate da esponenti della maggioranza negli ultimi mesi per la partecipazione ai lavori del deputato M5S Federico Cafiero de Raho e del senatore M5s Roberto Scarpinato rispettivamente nel filone di inchiesta sull’indagine di Perugia per presunti accessi abusivi alle banche dati e nell’approfondimento sulla strage di via D’Amelio. La maggioranza nelle scorse settimane si era scagliata contro la partecipazione ai lavori di De Raho, che all’epoca dei fatti finiti al centro dell’inchiesta perugina era procuratore nazionale antimafia, e di Scarpinato, ex magistrato, anche alla luce delle recenti polemiche per le conversazioni tra quest’ultimo e il collega Gioacchino Natoli al centro di un articolo de ‘La verità’. Accuse sempre fermamente respinte dal gruppo pentastellato.