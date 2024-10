Manovra, Salvini: "3,5 miliardi da banche da investire in Sanità"

(Adnkronos) - In corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni. All’ordine del giorno, sul tavolo dell'esecutivo, la legge di Bilancio 2025, il decreto fiscale collegato, il Documento programmatico di bilancio (Dpb), e – aggiunta dell’ultima ora – il disegno legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise.

"Vittoria Lega. Previsti in manovra economica 3,5 miliardi da banche e assicurazioni da investire in Sanità, come la Lega ha sempre auspicato. Bene così", il commento sui social di Matteo Salvini, mentre a Cdm in corso.

Estensione da due a quattro anni dell’autorizzazione “a mezzo patentino” per la vendita di tabacchi. Lo prevede la bozza di decreto di riordino in materia di accise attualmente sul tavolo del Consiglio dei ministri. Obiettivo della misura – insieme alla progressiva telematizzazione dei procedimenti amministrativi sia di rilascio che di rinnovo dell’autorizzazione – è quella di rendere più semplice e rapido il procedimento amministrativo per gli operatori del settore, si legge nella relazione illustrativa che accompagna il testo.