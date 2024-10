Olivia Rodrigo, incidente sul palco: cade in una buca durante il concerto - Il video

(Adnkronos) - Incidente per Olivia Rodrigo durante il concerto a Melbourne, in Australia. Mentre incitava il pubblico durante la tappa del suo Guts world tour, la cantautrice non si è accorta che sul palco era rimasta aperta una botola e così ci è caduta dentro. La sua sorpresa e lo spavento del pubblico sono durati una manciata di secondi: Rodrigo è subito riemersa e ha sdrammatizzato l'accaduto. "Wow, è stato divertente", ha esclamato. Poi ha rassicurato tutti: "Sto bene, sto bene. Dov'ero rimasta?".

Completo argentato composto di top e gonna, Olivia Rodrigo ha ripreso a esibirsi. La scena ha fatto il giro del mondo e lei ci ha scherzato su, condividendola anche sul suo canale TikTok.