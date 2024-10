Sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, i volontari in partenza dalla stazione locale ed una inviata da Cuneo, per l'incendio ad un trasformatore di una cabina elettrica avvenuto intorno alle 2 di stanotte, giovedì 16 ottobre, in località San Martino, nel comune di Busca.

Le fiamme sono state prontamente spente: oltre al trasformatore bruciato, non ci sono stati altri danni.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.