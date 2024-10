Conferenza di presentazione del Festival dei Formaggi Piemontesi

Si svolgerà nella sala consiliare del Municipio di Savigliano la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Festival dei Formaggi Piemontesi, il concorso caseario ideato dall'ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi). Venerdì 18 ottobre alle ore 15 l’Assessore a Commercio agricoltura e cibo della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, il Sindaco di Savigliano Antonello Portera, il Presidente di Piemonte Latte Cooperativa Roberto Morello, il Presidente dell’Onaf Pier Carlo Adami ed il coordinatore del Festival Pier Angelo Battaglino presenteranno l’evento che gode del patrocinio del Ministero Agricoltura, della Regione Piemonte e delle Province piemontesi.

L'iniziativa è nata con lo scopo di valorizzare il prezioso patrimonio lattiero-caseario della regione Piemonte, portando all'attenzione del pubblico la qualità, la varietà e la diffusione dei prodotti caseari locali. Vi contribuiscono le Delegazioni provinciali Onaf del Piemonte. Secondo il Presidente Adami “Anche quest'anno il Festival si conferma come un importante punto d'incontro tra caseifici, affinatori, produttori e il grande pubblico e sarà occasione per scoprire e apprezzare la straordinaria varietà dei formaggi piemontesi. Garanzia del risultato saranno ancora una volta la competenza e l’universalmente riconosciuta obiettività dei Maestri assaggiatori Onaf”.

Gli oltre 200 formaggi iscritti saranno infatti valutati sabato 26 ottobre da una giuria nazionale di 65 Maestri Assaggiatori Onaf. Le valutazioni garantiranno un'analisi rigorosa e professionale e permetteranno di individuare i migliori prodotti caseari del territorio piemontese e di farli conoscere al grande pubblico di appassionati e consumatori. Il lavoro della giuria si svolgerà, come già nel 2023, presso Piemonte Latte Cooperativa. Il Presidente Roberto Morello ha sottolineato che “Il compito della cooperazione agricola è quello di raccontare la qualità delle produzioni lattiero-casearie piemontesi” e ha aggiunto: “per Piemonte Latte è un onore ospitare per il secondo anno consecutivo questo evento, che è perfettamente in linea con i valori in cui crediamo. Mi riferisco alla valorizzazione del territorio e della tradizione gastronomica, ma anche alla cooperazione con altre realtà che lavorano per diffondere questa cultura e promuovere le nostre eccellenze”.

“Diamo valore ai territori, diamo valore ai formaggi piemontesi!” è lo slogan che Pier Angelo Battaglino, Consigliere nazionale dell’Onaf e anima del Festival, non si stanca di ripetere. “E soprattutto riconosciamo i giusti meriti alle persone che creano i formaggi, sono loro il valore aggiunto della realtà casearia”.

Domenica 27 ottobre i formaggi classificatisi ai primi tre posti di ogni singola categoria del concorso verranno premiati nella cerimonia che si terrà a Palazzo Taffini d’Acceglio di Savigliano.