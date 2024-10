Davide Sandalo ospite a Neive per la rassegna letteraria

Venerdì 25 ottobre, alle ore 20.30, Davide Sandalo sarà ospite presso il Museo della Donna Selvatica di Neive, per presentare il suo libro nell’ambito della rassegna letteraria “Libri al Museo”.

Il titolo dell’opera presentata è La “Granda” letteratura, e approfondisce le radici e il contesto territoriale dei dodici scrittori cuneesi che fanno "Granda" la nostra provincia, la nostra letteratura di territorio. Essi sono tanto universali quanto fortemente legati alla loro terra, fino a stabilirne una inestricabile serie di legami, di rimandi, di occasioni che li collegano. Molti sono accomunati a Fenoglio e a Pavese, più a quest'ultimo invero, per il ruolo di catalizzatore che la sua figura ha esercitato proprio su quella generazione, investita dal destino della guerra e rinata con la ricostruzione. Di conseguenza un legame fortissimo tra di loro, si elabora sul tema della resistenza. Anche i viventi ne sono potentemente intrisi, si pensi a Oscar Farinetti, erede di cotanto padre, ma nemmeno Gianni Farinetti, ne è esente e a quegli ideali Aldo Cazzullo esplicitamente si ispira.

Davide Sandalo è nato a Villadose (RO) il 1° maggio 1960. Vive a Barbaresco. Si è laureato in lettere e filosofia a Genova. Insegna Italiano e Storia presso l'Istituto "Einaudi" di Alba. Ha scritto su Cesare Pavese per il cinquantesimo della morte nella miscellanea "Descrivere la collina con Cesare nel Parco", Parco di Crea editore, 2000. Sui temi Unesco su "Belvedere il Monferrato", Editrice il Monferrato, 2009. Per il MIUR ha realizzato la pubblicazione "Futurismo Slow Food, Fast Slow il testacoda di un secolo", 2013. Ha scritto su Umberto Eco nella miscellanea "Sulle spalle di Umberto. Testimonianze alessandrine di/su/per Umberto Eco", Edizioni dell'Orso, 2019. Per il centenario fenogliano ha scritto "Beppe Fenoglio 1922-2022, Il sangue di Langa", Associazione Amici di San Bovo editore, 2022.