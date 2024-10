Grande attesa a Chiusa di Pesio per la ventiseiesima edizione della "Festa del Re Marrone"

Prende il via giovedì 24 ottobre la venntiseiesima edizione della “Festa del Re Marrone”, l’imperdibile appuntamento che celebra il Marrone di Chiusa di Pesio, pregiato frutto tipico della zona agricola delle “Vigne”. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Turismo in Valle Pesio in collaborazione con il Comune, “La Chiusana”, l'Ufficio Turistico Valle Pesio e le associazioni locali, fino a domenica 27 offre un ricco calendario di eventi che spaziano dall’enogastronomia alla cultura, con momenti di intrattenimento per tutte le età.

Giovedì 24, alle ore 21, la Biblioteca Civica “Ezio Alberione” di via Turbiglio1 ospita il convegno “La castagna Cuneo IGP incontra il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP”, un interessante confronto tra esperti del settore. Intervengono Francesco Imberti, componente del consiglio di amministrazione Castagna Cuneo IGP, Federico Desimoni, direttore generale del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP, e Marco Fino, direttore del Museo Regionale di Scienze Naturali. Modera Thomas Drahorad, presidente di NCX Drahorad srl.

Venerdì 25, a partire dalle 18, l’Associazione Commercianti “Il Mirabello” organizza l’“Aperi-Marrone” in Piazza Cavour, sotto il Pellerino, con la musica di DJ N@DIR.

Sabato 26, alle ore 10 al B&B Antiche Radici di Vallone Marro 7, è prevista una dimostrazione di macchine e attrezzature per la gestione del castagneto, in collaborazione con l’azienda “Danilo Riberi Macchine Agricole”; a seguire caldarroste e momento conviviale. Sempre alle 10, in via Circonvallazione Vigne in zona casermette, ha luogo l’evento inclusivo “Piloti per un giorno”, che permette a persone con disabilità di avvicinarsi al mondo delle auto e moto da corsa grazie al campione motociclistico Roberto Miele e il suo staff.

Nel pomeriggio, con iscrizioni sul posto in Piazza Cavour a partire dalle 14, si tiene la pedalata cicloecologica adatta a tutte le età “Alla scoperta dei castagneti”, organizzata da Cicli Bertolotto-ASD Valle Pesio Bike. A seguire, alle 15 in Piazza Cavour, la tradizionale consegna del Marrone di Chiusa di Pesio alle bambine e ai bambini nati nell’ultimo anno. Alle 15, sempre da Via Roma, parte la sfilata in memoria di Dante Miele “Un prosecco per Dante”, con auto da rally moderne e storiche. Ad allietare ulteriormente il pomeriggio ci pensano la “Merenda del Möndaié” a base di caldarroste, frittelle e vin brulè, in Via Roma, e l’imperdibile cena, in piazza Carlo Mauro (nel cortile della scuola primaria) a cura della Pro Loco Turismo in Valle Pesio. Sotto il tendone trionfo di polenta con salciccia e spezzatino o alla crema di porri e dolce (7 euro, gradita la prenotazione all’Ufficio Turistico Valle Pesio chiamando lo 0171734990).

Domenica 27 ottobre è il giorno clou della Festa del Re Marrone, con il grande mercatino a cielo aperto che anima le vie del paese, insignito della Bandiera Arancione del Touring Club. I visitatori possono scoprire artigianato locale, eccellenze enogastronomiche, arte e antichi mestieri, mentre il borgo è pervaso dai profumi delle immancabili caldarroste e delle leccornie a base di castagne. Dalle 12:30, al Villaggio del Marrone situato nel cortile della scuola primaria in Piazza Carlo Mauro, la Pro Loco Turismo in Valle Pesio propone il “Pranzo in onore del Re Marrone”, con un menù che celebra i sapori autunnali: tris di antipasti, ravioli, brasato con cipolline e castagne, dolce e acqua 20 euro, prenotazioni entro sabato 26 alle 16 all’Ufficio Turistico Valle Pesio chiamando lo 0171734990). Il pomeriggio si anima con la musica del Duo Sciapò e della Corale Gat Ross, mentre in Piazza Oreglia bambini e famiglie possono godere dello spettacolo circense del Circobus Macramè e del “Doisberto show”, in collaborazione con Piazza di Circo Festival. Inoltre, è possibile visitare il Complesso Museale Cav. Giuseppe Avena, che ospita quattro sezioni permanenti di grande valore e la mostra temporanea “Bastoni da passeggio: utilità e prestigio”, con la presenza del collezionista Silvio Matteo Borsarelli nel pomeriggio.