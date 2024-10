Val Tanaro Rugby pronto per la sfida contro i Rosafanti

I Cinghiali del Val Tanaro Rugby si preparano ad una nuova giornata nel campionato UISP.

Domenica 20 alle 14.30 saranno ospiti dei Rosafanti Rugby sul campo di Cassano Magnago (VA), in una partita che si preannuncia ricca di colpi di scena.

Dopo il rinvio della partita contro la Dynamo Massa, che doveva disputarsi domenica 6 ottobre, i ragazzi di Andrea Ferreri sono finalmente pronti all’esordio in campionato.

I Rosafanti, da parte loro, saranno un avversario ostico. La squadra avversaria è nota per la sua grande determinazione. Sarà quindi una partita molto combattuta, dove ogni punto sarà fondamentale.

Entrambe le squadre arrivano a questo incontro con l'obiettivo di conquistare la vittoria. Il Val Tanaro Rugby dovrà cercare di imporre il proprio gioco e sfruttare al meglio le occasioni create.

I Rosafanti, invece, cercheranno di mettere in difficoltà gli avversari con la loro fisicità e la loro esperienza. Le parole dell'allenatore: "Affrontiamo questa partita con grande rispetto per gli avversari", ha dichiarato l'allenatore Andrea Ferreri. "I Rosafanti sono una squadra molto organizzata e con tanta esperienza. Sarà una partita difficile, ma i ragazzi sono pronti a dare il massimo".

Ricordiamo che per quanti volessero conoscere il nostro sport ci troverete a FARIGLIANO - LOCALITA’ SAN CASSIANO 75 ogni mercoledì e venerdì dalle 20.15 alle 22 per quanto riguarda la squadra SENIOR, mentre per quanto riguarda la squadra UNDER (6 – 15 anni) tutti i venerdì a partire dalle ore 18.30 a FARIGLIANO e il mercoledì sempre a partire dalle 18.30 a MONDOVI’ presso il campo in VIA MOLINO DEL BORGATO.