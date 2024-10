In valle Bormida partono le attività dei nuovi gruppi di cammino dell'Asl Cn1

“Passo dopo passo per una vita migliore camminiamo insieme” e lo slogan con il quale gli infermieri di famiglia e di comunità dell’Asl CN1, promuovono nuovi Gruppi di Cammino che avranno sede in diverse località della Valle Bormida. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. L’obiettivo è estendere la possibilità, a chi lo desideri, di svolgere attività fisica modulata in base alle possibilità di ciascuno.