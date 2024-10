Cherasco, gli Achtung! Banditen presentano canti partigiani in chiave rock

La band torinese degli Achtung! Banditen sabato 26 ottobre si esibirà al Teatro Salomone di Cherasco in occasione degli 80 anni dell'anniversario della morte di Ferraretto con uno spettacolo di canti partigiani in chiave rock.

Ottavio Ferraretto, genovese di nascita, antifascista, dopo l'8 settembre, ricercato dai fascisti, si rifugiò a Cherasco; fu catturato insieme ad altri ostaggi nella notte tra il 3 e il 4 ottobre del 1944, quando i partigiani fecero saltare il ponte sul fiume Stura, fu fucilato per rappresaglia da un plotone di soldati nazisti il 21 ottobre 1944.

Gli Achtung! Banditen propongono i canti partigiani con arrangiamenti contemporanei elettrici che fanno riferimento principalmente al rock e agli altri generi con esso ibridati come il funk, il reggae, lo ska, le ballate.

Durante la guerra di liberazione dal nazifascismo in Italia (1943- 1945) furono create delle canzoni dagli stessi partigiani, a volte modificando il testo di canzoni di guerra, popolari o di protesta già esistenti, oppure componendo anche la musica originale. In molti casi si è trattato di scrittura collettiva.

“Achtung! Banditen” fu scritto dai nazisti occupanti sui muri delle case e su cartelli nelle zone di montagna in cui operavano le formazioni partigiane. Dalla fine della guerra ad oggi questi canti sono eseguiti principalmente a cappella, salvo rare eccezioni come Bella Ciao, arrangiata nelle versioni più diverse e cantata in molte parti del mondo come canto di libertà per eccellenza.



«Il nostro progetto – dicono gli Achtung! Banditen - vuole ridare attualità, freschezza e godibilità a questo patrimonio politico, culturale e ai suoi valori, che occorre mantenere vivi, riaffermare con forza e diffondere alle nuove generazioni, soprattutto in questo momento storico in cui appare molto concreta la minaccia di una involuzione autoritaria, razzista, nazionalista e di un nuovo impoverimento delle popolazioni in tutta Europa e nel mondo a vantaggio delle classi dominanti.

É musica da festa, da ballare e cantare, per non dimenticare, resistere e guardare avanti».

Appuntamento sabato 26 ottobre, ore 21, al Teatro Salomone di Cherasco (via San Pietro, 41/a), ingresso libero.