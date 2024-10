In Contrada Mondovì torna il mercatino dell'artigianato Made in Cuneo

Sabato 19 ottobre torna a Cuneo il mercatino dell'artigianato del Made in Cuneo. Per questa edizione le bancarelle saranno ospiti della bellissima Contrada Mondovì, nel cuore del centro storico di Cuneo con più di 30 proposte artigianali.

Sarà l'occasione per riempirsi gli occhi di bellezza con le autoproduzioni creative degli espositori che creano sana dipendenza. In concomitanza ci sarà la Fiera del Marrone in via Roma.