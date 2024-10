Basket femminile: Twin Towns, domenica lo storico appuntamento con il debutto casalingo in Serie B

La data è di quelle da segnare nei libri di storia del club con un circoletto rosso: domenica le Twin Towns per la prima volta giocheranno in casa una gara di Serie B.

E’ un vero e proprio momento importante per un movimento sportivo femminile che in pochi anni da zero è stato in grado di radunare oltre una cinquantina di atlete e sta continuando a crescere.

Dopo la nascita della prima squadra due anni fa, in seguito allo sviluppo del Settore Giovanile femminile, il gruppo ha centrato la promozione al termine della scorsa stagione, vincendo la Serie C.

E domenica le ragazze di coach Alfero scenderanno in campo davanti al pubblico amico in Serie B.

Le bianco alate hanno debuttato in trasferta lo scorso weekend a Torino, cedendo di una dozzina di punti. Nonostante alcune assenze importanti, le ragazze si sono difese a testa alta, soprattutto con le giovani impiegate per tanti minuti e protagoniste anche di numerosi canestri.

Domenica alle 18:30 al Pala 958 di Corneliano Via Giardino 3), arriverà Venaria, per questo appuntamento con la storia davvero molto atteso.

L’invito è quello di accorrere numerosi a sostenere le ragazze in un cammino che sarà ripido e difficile ma anche sicuramente ricco di stimoli ed avvincente!