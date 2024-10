Le giovanili del Val Tanaro Rugby si preparano al secondo appuntamento stagionale

Sabato 19 e domenica 20 ottobre sarà un altro bel fine settimana di partite per le giovanili del Val Tanaro Rugby, con le squadre Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14.

Inizieranno gli Under 14 nella seconda giornata del campionato di categoria insieme ai ragazzi del Fossano Rugby, Alba Rugby e Cuneo Rugby. La partita contro il Volvera Rugby si terrà sabato 19 ottobre alle ore 15:30 presso gli impianti del Cuneo Rugby.

Domenica 20 ottobre toccherà invece alle under 8, 10 e 12.

I cinghialotti dell'under 8 e Under 10 parteciperanno al torneo organizzato dal Fossano Rugby. L'Under 12 sarà invece impegnata sempre domenica 20 ottobre dalle ore 10:00 nel torneo organizzato dal Moncalieri rugby. Questo torneo vedrà la partecipazione di Moncalieri, Monferrato, Cuneo e Stade Valdotain.

La società ricorda che gli allenamenti per i ragazzi dai 6 ai 15 anni si svolgono il mercoledì a Mondovì presso il campo in via Molino del Borgato e il venerdì a Farigliano presso gli impianti sportivi in località San Cassiano 75, dalle ore 18:30 alle ore 20:00.