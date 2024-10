Da oggi riapre la COOP di Bra: diventa Superstore con possibilità di spesa a domicilio [FOTO E VIDEO]

Inaugurato ieri, mercoledì 16 ottobre, il rinnovato punto punto vendita braidese della Coop, che diventa Superstore Coop e che apre le sue porte ufficialmente al pubblico nella mattinata odierna .

Tante le novità a seguito della ristrutturazione, che non hanno riguardato soltanto la parte strutturale, ma anche i servizi offerti all’interno del punto vendita ai tanti soci Coop.

La il nuovo Superstore Coop di Bra, si presenta ora con spazi completamente rinnovati negli ambienti, negli arredi e nell’identità visiva per accogliere appieno il format “superstore”, che permette di fare la spesa “presto e bene”, e migliora l’efficienza complessiva del punto vendita.

L’azione di riqualificazione ha coinvolto anche l’adiacente galleria commerciale e gli esterni, con il rifacimento delle pavimentazioni e dei controsoffitti; il completo rinnovamento dei colori, delle ambientazioni e delle insegne; la sostituzione delle porte di accesso e l’adeguamento degli arredi. Anche il parcheggio esterno è stato riasfaltato e ridisegnato, creando gli spazi per la piantumazione di alberi di magnolia giapponese settentrionale, che andranno a migliorare la sua vivibilità e l’impronta ecologica complessiva dello spazio commerciale.

A Bra Nova Coop è presente con il punto vendita in via Senatore Giovanni Sartori 9 dal 1987 e aveva effettuato una prima importante ristrutturazione nel 2006. Il nuovo intervento non ha portato variazioni nella superficie di vendita, rimasta di 1.910 metri quadrati, ma introduce un cambio di look per tutti gli spazi e alcune importanti novità per consentire ai clienti un’esperienza di acquisto più semplice e veloce.

L’ingresso sulla Piazza dei Freschi valorizza l’esposizione dell’ortofrutta e dei banchi di libero servizio che ospitano piatti freschi pronti, salumi e latticini. La Pescheria è stata riposizionata e collocata in linea con gli altri reparti serviti. La Cantina dei Vini è stata rinnovata e ampliata ed è stato inserito nel negozio un corner dedicato ai produttori locali denominato “Il Buono del Piemonte”, con referenze sia confezionate sia fresche, per dare maggiore continuità alla visibilità delle produzioni locali d’eccellenza in un territorio ad elevata vocazione enogastronomica.





Anche la barriera casse è stata completamente riprogettata per ridurre i tempi di attesa, con l’introduzione delle casse Self e del servizio Salvatempo. Quest’ultimo è riservato al socio Coop e consiste di un lettore ottico di codici a barre che consente, al termine della spesa, di avvicinarsi a delle casse dedicate per effettuare il solo processo di pagamento, senza più la necessità di far passare i prodotti sul nastro.

All’interno del punto vendita l’intero processo d’informazione e comunicazione al cliente è ora principalmente affidato alla segnaletica digitale attraverso un sistema di monitor e schermi che illustrano le informazioni commerciali e di servizio, contribuendo a una forte riduzione del consumo di carta. Inoltre, la sostituzione di tutti i vecchi impianti frigoriferi e di altre attrezzature con modelli di nuova generazione permetterà sensibili miglioramenti delle prestazioni energetiche complessive, con una conseguente riduzione dei consumi di elettricità.

Un’ulteriore novità per il territorio di Bra è l’attivazione del servizio di consegna a domicilio su tutto il territorio comunale della spesa online ordinata sulla piattaforma www.coopshop.it, che utilizza il superstore come piattaforma logistica, scegliendo tra un assortimento di 16 mila referenze.

Fabio Lischetti, Direttore Vendite di Nova Coop, ha spiegato: "Bra rappresenta in provincia di Cuneo un insediamento storico e di grande rilevanza commerciale per la cooperativa. Con un investimento complessivo di 3 milioni di euro abbiamo realizzato un’importante operazione di aggiornamento del nostro punto vendita, adeguandolo a quello che rappresenta oggi l’eccellenza del nostro format per le medie dimensioni di vendita. Il negozio permette ora di effettuare la spesa in modo più rapido e presenta con maggior efficacia e razionalità l’intera proposta del suo assortimento alimentare e del prodotto a marchio Coop, che è stato protagonista di un recente ampliamento di offerta e gamma. Infine, siamo intervenuti sulla omnicanalità, estendendo anche a questo territorio il nostro servizio di spesa online, che rappresenta in ogni aspetto un’estensione digitale dei nostri punti vendita fisici per chi non avesse la comodità di recarsi in negozio".

Carlo Ghisoni, Direttore Politiche Sociali di Nova Coop, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti di offrire ai nostri soci e a tutta la comunità un punto vendita riqualificato come atto tangibile della nostra volontà di rinnovare il legame con il territorio partendo da uno spazio più bello, accogliente e funzionale. A Bra la comunità dei Soci Coop annovera oltre 5.500 persone e sono molteplici e radicati anche i legami che intratteniamo con il territorio. Dalle iniziative di educazione al consumo consapevole a quelle di promozione della salute, fino al recupero sistematico delle eccedenze alimentari per destinarle al sostegno delle persone meno fortunate, i nostri negozi rappresentano anche il principale presidio della cooperativa sul territorio per creare valore sociale in favore della comunità. Ecco perché una ristrutturazione è sempre anche un bel segnale di legami rinnovati e sguardo sul futuro".

Nei giorni immediatamente successivi alla riapertura sono previste promozioni e speciali omaggi a tutti i clienti. Nel pomeriggio della prima giornata di riapertura, giovedì 17 ottobre, “Madame Fleurs” distribuirà fiori ai clienti e saranno presenti alcune atlete dell’Hockey Femminile Lorenzoni, nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre un caricaturista realizzerà ritratti gratuiti, nel pomeriggio di sabato 19 sarà attivo invece il truccabimbi e lo zucchero filato. Il pomeriggio di sabato 26 verranno realizzate invece sculture con i palloncini. Nei giorni 19-20-26-27 ottobre sarà possibile mettersi alla prova con l’Escape room “PROJECT C”, presente in galleria. Prenotazioni al numero verde 800.238380. L’escape room sarà a disposizione delle scuole dal 21 al 25 ottobre con prenotazione sul sito https://www.saperecoop-novacoop.it/prenotazioni/

Il Superstore Coop di Bra continua ad osservare gli orari di apertura abituali: 8.30 – 20.00 dal lunedì al sabato e la domenica 9.00 – 13.00.