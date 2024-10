Bra, conferme e (tante) novità per la raccolta differenziata

Quello della raccolta differenziata è un tema molto sentito dai cittadini braidesi, che con grande senso di responsabilità hanno sempre consentito alla città di raggiungere percentuali di raccolta molto elevate. Nel 2023 questa si è attestata al 91,4%, con una quantità pro capite di rifiuti prodotti pari a 56 kg. Cifre ben addentro ai limiti previsti dalla normativa regionale.

Per il 2025 il servizio prevede diverse conferme e alcune importanti novità. Innanzitutto, verrà mantenuto il sacchetto conforme rosso con banda blu per i rifiuti indifferenziati. Anche gli altri sacchi disponibili rimarranno uguali e pertanto si potranno utilizzare fino a esaurimento. Sulla base di questa scelta, e con l’intento di agevolare gli utenti, l’Amministrazione comunale e la Società trattamento rifiuti STR hanno deciso di introdurre una nuova modalità di ritiro delle dotazioni: non più una distribuzione generale domiciliare concentrata nei mesi autunnali, bensì un ritiro che andrà fatto solo in caso di esaurimento dei sacchi disponibili, in qualunque momento dell’anno, richiedendo solo i sacchi necessari per la varie tipologie di rifiuto.

Inoltre, ai cittadini braidesi verranno offerte diverse opzioni: usufruire del nuovo servizio di consegna a domicilio disponibile tutto l’anno su prenotazione (contattando l’Ecosportello di corso Monviso 5 al numero 0172.201054 o scrivendo a ecosportello@strweb.biz, o mediante il sito www.verdegufo.it – area prenotazioni), ovvero servirsi del distributore automatico che verrà installato presso l’Ecosportello, oppure ritirare personalmente le dotazioni presso l’Ecosportello stesso (solo su prenotazione), oppure ancora approfittare delle giornate di distribuzione pubblica che verranno organizzate presso mercati e quartieri. Inoltre, le dotazioni potranno essere ritirate anche da terzi purché muniti di delega scritta dell’intestatario dell’utenza TARI. A ciascuno la soluzione più congeniale, quindi.

“Abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze dei cittadini rendendo possibile una distribuzione delle nuove dotazioni modulata sulle esigenze e le possibilità di ognuno, consentendo di ricorrere a più soluzioni per evitare di rimanere sprovvisti dei sacchi, obbligatori per una corretta raccolta dei rifiuti”, rimarcano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore all’ambiente Francesca Amato.

Entro la prima settimana di novembre tutti gli intestatari di utenze TARI attive riceveranno una lettera che conterrà le informazioni e le istruzioni per usufruire correttamente dei servizi.

Nel ricordare che è obbligo dell’utente provvedere all’approvvigionamento delle dotazioni, si rende noto che i nuovi sacchi saranno disponibili a far data dal 1 novembre 2024 (ma saranno utilizzabili dal primo gennaio 2025), così come tutto il materiale informativo (calendari della raccolta rifiuti, vademecum per il 2025, date e luoghi degli appuntamenti per il ritiro delle dotazioni in città), che potrà essere scaricato digitalmente sul sito internet https://coabser.it/bra/ e sul sito istituzionale del Comune (Amministrazione/Uffici/Ecosportello). Inoltre, l’applicazione per smartphone “Municipium” consentirà di avere a portata di mano tutte le informazioni per poter eseguire una corretta raccolta dei rifiuti.

Grazie alla collaborazione con Ascom Bra e con alcuni esercizi di vicinato distribuiti in tutti i quartieri e le frazioni cittadine, inoltre, il materiale informativo sarà a disposizione degli utenti anche in alcuni esercizi commerciali. Questo permetterà di avere informazioni su giorni e modalità di raccolta anche a tutti coloro che non avranno ancora richiesto o ritirato i propri kit per la raccolta rifiuti 2025, perché ancora forniti ad inizio d’anno.

A questo si aggiunga che, inquadrando con uno smartphone, un tablet o un pc il QR code presente nella lettera che arriverà a tutti gli utenti iscritti nella banca dati TARI comunale, si potrà essere sempre informati in tempo reale su: negozi dove poter ritirare il materiale informativo, giornate di distribuzione dei kit sui mercati o nei quartieri, su tutte le novità, le opportunità o gli avvisi che dovessero intervenire nel corso della distribuzione dei nuovi materiali.

Ma le novità per 2025 non sono finite: verranno infatti rimossi i contenitori gialli per gli abiti usati posizionati in vari punti della città (saranno disponibili solo presso i centri di raccolta in corso Monviso e a Pollenzo), mentre la raccolta verrà eseguita esclusivamente a domicilio su prenotazione mediante gli appositi sacchi azzurri. Il servizio potrà essere richiesto contattando l’Ecosportello al numero 0172.201054 o scrivendo a ecosportello@strweb.biz o mediante la pagina webhttps://prenotazioni.verdegufo.it/abitiusati/

Infine, nel corso del nuovo anno verrà introdotto il nuovo piano di spazzamento meccanizzato e manuale della città, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la qualità del servizio e ridurre la durata dei divieti di sosta a favore dei cittadini.

Per maggiori informazioni ed eventuali dubbi, è possibile contattare l’Ecosportello comunale al numero 0172.201054 o scrivendo all’indirizzo ecosportello@strweb.biz dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30, il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 17,30.

Per l’iscrizione nella banca dati TARI è possibile invece prendere contatti con l’Ufficio Tributi comunale (tel. 0172.438333 – tributi@comune.bra.cn.it) dal lunedì al venerdì in orario 8:45-12:45, il martedì anche dalle 15 alle 16 e il giovedì, con orario continuato, sino alle 16.