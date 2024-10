Riapre il Sentiero degli Alpini, il presidente Alessandri: “Grande soddisfazione, restituiamo al territorio un meraviglioso percorso naturalistico” (foto)

Manca ormai pochissimo alla riapertura dello storico “Sentiero degli Alpini” nel gruppo montuoso Toraggio-Pietravecchia situato nel comune di Pigna (IM), nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Dopo anni di chiusure di diversi tratti, fino ad arrivare all’interdizione totale del percorso, sono stati finalmente ultimati gli importanti interventi di manutenzione straordinaria, ripristino della percorribilità e messa in sicurezza.

Il sentiero degli alpini si snoda tra il Monte Pietravecchia (2.038 m) e il Monte Toraggio (1.972 m), le cosiddette “piccole Dolomiti liguri”, ed è uno dei più spettacolari itinerari all’interno del Parco delle Alpi Liguri, scavato nella roccia e sospeso nel vuoto. Qui si può ammirare una flora ricca ed endemica, specie mediterranee che convivono con piante tipicamente alpine arrivate fin qui durante le glaciazioni.

Finalmente è stata completata questa importante opera di ripristino del Sentiero nel tratto tra Passo dell’Incisa e Fontana Itala, reso più sicuro, con attrezzatura artificiale (cavi, gradini e corrimani), infissa in parete, allo scopo di facilitare la progressione escursionistica nei tratti sui quali il tracciato è particolarmente impervio. Gli interventi, eseguiti nell’ottica della prevenzione del rischio idrogeologico e della tutela ambientale, hanno consentito di restituire all’itinerario la piena percorribilità, oltre che di installare segnaletica verticale direzionale e una nuova e aggiornata pannellistica divulgativa. Ammonta a 300 mila euro l’importo impiegato per i lavori. Il contributo arriva sia dal Fondo Strategico Regionale (FSR) sia dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri.

“È con grande soddisfazione, commenta il Presidente del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri Alessandro Alessandri, che abbiamo portato a compimento questo lavoro dopo un grande impegno da parte dell’Ente Parco e della sua struttura. Finalmente restituiamo agli escursionisti e agli appassionati questo meraviglioso percorso naturalistico, non soltanto per la fruizione escursionistica e turistica, ma anche in ottica di rilancio e implementazione delle attività outdoor che hanno un importante funzione nella crescita economica del territorio”.

“Un intervento importante che ha ridato vita ad un sentiero storico del nostro entroterra. Un’ iniziativa che valorizza il patrimonio naturale e culturale del territorio. Il Sentiero degli Alpini è uno dei percorsi più amati dagli escursionisti e turisti, che offre scorci panoramici di straordinaria bellezza e un'immersione nella natura.” - afferma il Presidente facente funzioni della Regione Liguria Alessandro Piana. “Un investimento che – prosegue il presidente f.f. - fa parte della strategia valorizzazione dell’ entroterra attuata dalla Regione in questi anni, della quale fanno parte anche le attività outdoor, che grazie al clima mite, fanno sì che la Liguria sia una meta turistica appetibile tutto l’anno.”