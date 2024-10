Villanova Mondovì, in scena "La nuova Filodrammatica Carruccese" con la commedia “’N terno au lot (un terno al lotto)”

Dopo il successo del musical “Agrabah Aladdin what if…” portato in scena domenica 22 settembre presso il teatro Garelli dalla compagnia Once Upon a Time di Carrù, torna un secondo appuntamento della rassegna teatrale organizzata dal Comune di Villanova Mondovì.

Sabato 26 ottobre alle ore 21 al teatro Garelli, la compagnia “La nuova Filodrammatica Carrucese” presenterà “’N terno au lot (un terno al lotto)”, commedia brillante in tre atti di Antonella Zucchini.