Auguri alla partigiana Maria Airaudo: è nata cento anni fa a Bagnolo Piemonte

Oggi ha compiuto cento anni e l’Amministrazione comunale di Luserna San Giovanni, in Val Pellice, ha voluto festeggiare con lei il momento facendole visita nella casa in cui vive e donandole una pergamena che ricorda il suo impegno come partigiana.

Maria Airaudo, una degli ultimi partigiani in vita della Val Pellice, festeggia un compleanno importante. Nata cento anni fa a Bagnolo Piemonte, Airaudo aderì alla Resistenza il 30 dicembre 1943 quando le truppe di occupazione naziste entrano in paese facendo 22 vittime.

Operaia nello stabilimento tessile lusernese di Pralafera, seppe sfruttare il lasciapassare rilasciato dai tedeschi per quel lavoro al fine di trasportare e armi e comunicazioni per le bande partigiane.

“Assieme al vice sindaco Marco Revel le abbiamo fatto visita portandole un omaggio floreale e una pergamena in ricordo del suo impegno nella Resistenza. Maria è per noi un simbolo di libertà, di giustizia e dei valori sociali che sono alla base della costituzione del nostro Paese”, dichiara il sindaco di Luserna San Giovanni, Duilio Canale.

Pur essendo nata altrove Airaudo è sempre rimasta legata a Luserna San Giovanni, paese in cui vive: “È stata impiegata per anni in Comune a Torino ma, una volta in pensione, ha continuato a lavorare gestendo il negozio della cooperativa in via Primo Maggio”, ricorda Canale.