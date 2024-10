Novità per i centri anziani albesi: ci sarà uno sportello di supporto digitale itinerante

Novità in vista per i centri anziani albesi: oggi inizieranno le attività previste dal Comitato del Quartiere Moretta in via Rio Misureto. A breve riaprirà per due pomeriggi quello di Mussotto con uno sportello di supporto digitale per gli anziani, in collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale, come spiega l'assessore alle politiche sociali Donatella Croce. "Sarà possibile ottenere consulenza per pratiche più complesse come la creazione dell'Identità digitale con la carta di identità elettronica o lo spid, o aiuto con il fascicolo sanitario elettronico. Lo sportello sarà poi itinerante sui vari centri".

I Centri anziani di Alba sono spazi di ritrovo e socializzazione pensati per contrastare la solitudine, l'isolamento e l'emarginazione degli anziani. Questi luoghi offrono la possibilità di trascorrere del tempo in compagnia e partecipare a varie attività ricreative. I Centri si trovano in diverse zone della città: in via Generale Govone 13 nel Centro Storico, in via Rio Misureto nella zona Moretta, in viale Masera nella zona S. Cassiano e nella Frazione Mussotto, presso le ex Scuole Elementari.

I Centri sono aperti a tutti i cittadini di Alba e dei comuni limitrofi che abbiano compiuto 55 anni. Anche chi è sposato con un tesserato può accedere, indipendentemente dall'età. Per partecipare alle attività, è necessario avere una tessera, che può essere richiesta presso l'Ufficio Anziani situato in via Generale Govone 11. Per ulteriori informazioni, si può contattare il numero 0173/292272.

Il costo della tessera è di € 15 per i residenti nel Comune di Alba e di € 30 per i non residenti, che devono fare parte dei Comuni aderenti al Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero. La tessera è gratuita per i residenti che compiono 80 anni durante l'anno e per gli over 55 che partecipano ad attività sociali organizzate dal Comune. Questi Centri rappresentano una risorsa preziosa per mantenere il benessere sociale e favorire le relazioni tra gli anziani, offrendo spazi accoglienti e tante opportunità di partecipazione.