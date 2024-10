Tanti appuntamenti culturali ed enogastronomici per trascorrere il week-end in Granda

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it/.

CUNEO

FIERA NAZIONALE DEL MARRONE

Dal 18 al 20 ottobre 2024 appuntamento aperto a tutti con la Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo. La kermesse promuove il castagno da frutto e da legno ed è considerata una delle più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia. Tanti i produttori e gli stand dedicati alla gastronomia, da via Roma a piazza Galimberti. Dal 15 al 20 ottobre tanti eventi collaterali.

Confagricoltura sarà presente alla 25° edizione della Fiera nazionale del Marrone con numerose aziende associate che in piazza Galimberti proporranno in vendita diretta le loro eccellenze. Per tutta la durata della manifestazione, inoltre, i tecnici e gli operatori di Confagricoltura accoglieranno i visitatori allo stand, offrendo consulenze in materia previdenziale e fiscale e assistenza tecnica. Per maggiori informazioni telefonare a 0171/692143, interno 7, o scrivere a eventi@confagricuneo.it.

Domenica 20 ottobre, alle ore 16.30 in Largo Audifreddi, “chiacchierata" in compagnia di Luca Quaranta (apicoltore) e Lorenza Borsarelli (allevatrice di trote). Al termine dell'evento ci sarà una degustazione dei prodotti a marchio "Qualità Parco APAM". Ingresso libero.

Per conoscere il programma dettagliato della fiera Nazionale del Marrone:

http://www.marrone.net/fileadmin/marrone/content/pdf/marrone_2024/CORRETTOFieraDelMarrone_2024_Programma_N9.pdf?s=5d3322a442350d1413d88d4d862ca89a25637643

CUNEO

24ESIMA ADUNATA UOMINI DI MONDO

Domenica 20 ottobre alle ore 10, adunata presso piazzetta Totò (adiacente al Teatro Toselli) e sfilata lungo via Roma verso piazza Galimberti, con sosta per colazione continentale, con croissant e cappuccino. Verrà conferita la targa Uomo di Mondo a Giuseppe Carboni, titolare fondatore della ditta Olimac e presentata “L’aria di Cuneo, l’aria dell’Uomo di Mondo” imbottigliata in pratica confezione tascabile e caricata con l’ossigeno reperito nei punti più caratteristici di Cuneo.

CUNEO

MADE IN CUNEO IN CONTRADA

Sabato 19 ottobre torna a Cuneo il mercatino dell'artigianato del Made in Cuneo in Contrada Mondovì, nel cuore del centro storico di Cuneo con più di 30 proposte artigianali e in concomitanza con la Fiera del Marrone in via Roma. Il Made in Cuneo è un mercatino dell'handmade nato con l’idea di valorizzare le esperienze di autoproduzione locale e non solo. Vuole essere anche un evento di condivisione e scambio di idee ed esperienze.

CUNEO

APERITIVI IN MUSICA

Sabato 19 ottobre, alle 10.30 “Aperitivi in Musica” nel Foyer del Teatro Toselli di Cuneo. Si tratta di matinée, nel corso delle quali gli allievi del Conservatorio Ghedini di Cuneo proporranno il loro repertorio di musica da camera, adatto ad intrattenere il pubblico all’ora dell’aperitivo.

Protagonista il violoncello di Matteo Fabi. Gli eventi sono gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione. Info: https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro

CUNEO

VISITE VILLA OLDOFREDI

Domenica 20 ottobre, dalle ore 10.30-17.30, presso Madonna dell'Olmo di Cuneo, a villa Oldofredi Tadini sono organizzate visite speciali in occasione della riapertura dei "Giardini della Granda”. Visitabile anche la cappella settecentesca.

Prenotazioni al 335 56 40 248 Info: https://www.villaoldofreditadini.it/

CUNEO

CONCERTO BENEFICO

Sabato 19 ottobre, alle ore 21, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Cuneo, concerto "I motetti di Bruckner". Sarà occasione per presentare l’attività della Fondazione Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo con possibilità di raccolta fondi a scopo benefico. Ingresso libero.

CUNEO - MADONNA DELLE GRAZIE

CASTAGNATA

Domenica 20 ottobre dalle ore 15 presso la parrocchia giochi per ragazzi e dalle 16 distribuzione delle caldarroste.

ALBA

94a FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA

Sabato 19 e domenica 20 ottobre continua l’edizione 2024 della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Dal Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, all'Alba Truffle Show (Cooking Show con rinomati chef, Analisi Sensoriali e Wine Tasting), a incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe Monferrato Roero. Continuano le mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Si arriverà all'Asta Mondiale del Tartufo, che accoglie appassionati e golosi da ogni angolo del mondo. Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba dal 12 ottobre all’8 dicembre, il sabato e la domenica, seguirà gli orari: 9.30 – 19. Cortile della Maddalena, ingresso da Piazza Falcone.

Tutti gli eventi qui: www.fieradeltartufo.org/

ALBA

BACCANALE DEI BORGHI

Sabato 19 ottobre dalle 18 alle 24 e domenica 20 ottobre dalle 10 alle 19, rievocazione storica con i borghi della Città, protagonisti della storia di Alba. Attraverso le attività, si potrà vedere come poteva essere la vita nel medioevo. Durante il Baccanale dei Borghi, si accoglieranno i partecipanti nel centro storico tra musiche, balli, cibo e vino.

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Sabato 19 e domenica 20 ottobre, tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Il punto di ritrovo è davanti all'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento, 2 ad Alba, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori. Info:

https://www.visitlmr.it/it/esperienze/alba-sotterranea

ALBA

MOSTRA DON MEYRANESIO

Sabato 19 ottobre alle ore 17 inaugurazione della mostra dedicata a Don Francesco Giuseppe Meyranesio da Pietraporzio, presso la sala Luciano Maccario del Museo Federico Eusebio. Visitabile fino al 29 dicembre durante gli orari di apertura del museo: dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18; sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

ALBA

LA RESISTENZA DEGLI ALBERI

Domenica 20 ottobre, alle ore 17, presso Palazzo Banca d’Alba, incontro “La Resistenza degli Alberi”, con Tiziano Fratus in dialogo con Roberto Cavallo. Possibile la visita alla mostra Diagonali///Covers fino alle 19.30. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info: www.beppefenoglio22.it

BARBARESCO

PIACERE BARBARESCO

Sabato 19 e domenica 20 full-immersion nel mondo del Barbaresco, occasione perfetta per conoscere il Barbaresco, il territorio e la tradizione. Ci saranno degustazioni alla presenza dei produttori che racconteranno i propri Barbaresco DOCG. Info: https://www.enotecadelbarbaresco.it/post/we-pb-autunno-2024

BORGO SAN DALMAZZO

Sabato 19 ottobre presso Palazzo Bertello, torna la Beertello Fest, birra, musica, street-food e divertimento. Info: https://fierafredda.it/programma-manifestazione-borgosandalmazzo/

BORGO SAN DALMAZZO

COSTRUIRE UN PRESEPE

Sabato 19 e domenica 20 in orario 14-17.30, presso il santuario di Monserrato lezioni del corso “Impara a costruire il tuo presepe”. Info: 340 25 49 768.

BOVES - FONTANELLE

FESTA DEI SANTI CORONATI

Domenica 20 ottobre alle ore 10 apertura della mostra fotografica “U nost matrimoni”. Esposizione varie amatoriali. Mercato scambio dei giocattoli. Alle ore 15 distribuzione di frittelle di mele e intrattenimento musicale con le fisarmoniche e i violini della Valle Vermenagna e Val Varaita con gli allievi di Roberto Avena e Chiara Cesano. Alle ore 16.45 si terrà l’immancabile rafting delle paperelle nel canale La “Cumuna”. Alle ore 17.30 teatro nella cappella di San Lorenzo con lo spettacolo “Poi mi dici”, studio su Abramo e le “Sara della storia” a cura della Palestra di Teatro over 18. Ingresso gratuito.

BRA

WOMEN ART BRA

Sabato 19 ottobre è visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30 presso il Movicentro a Bra la quinta biennale d’arte contemporanea dedicata esclusivamente alle donne ed alla loro creatività.

Disegni, dipinti, sculture, incisioni, grafica, fotografia e molto altro, tutto al femminile.

Info: https://www.womenartbra.it/

BRA

PAESAGGIRE

Sabato 19 ottobre alle ore 15 "Il cimitero di Bra" - Passeggiata alla scoperta dei personaggi, dell'arte e della botanica del cimitero braidese. Partenza presso l'ingresso principale del Cimitero di Bra. Info: https://zizzolaturismoecultura.webnode.it/

BUSCA

TERRES MONVISO RUNNING PARK

Sabato 19 ottobre appuntamento a Busca alle ore 10 per un trail ad anello "Busca - Cascina Abello - Busca" di 8,5 km per 400 D+ - PE1. Per info https://www.100migliamonviso.eu/

BUSCA

Domenica 20 ottobre "Sulle tracce di Francesco - la storia del Convento dei Cappuccini", visite guidate teatralizzate con i giovani attori dell'associazione "Mangiatori di nuvole" che comprendono anche una passeggiata al Ponte Stretto, storico acquedotto buschese. Le visite, a partecipazione gratuita, partiranno alle ore 14 – 15 – 16 e 17 dal Parco Museo dell'Ingegno. Prenotazione obbligatoria a ecomuseobusca@gmail.com

CARAGLIO

MOSTRA ROBERT DOISNEAU

Sabato 19 e domenica 20 ottobre aperta presso Filatoio la mostra “Robert Doisneau. Trame di vita”, dalle ore 10 alle 19. Info: www.fondazioneartea.org

CASTELLINALDO D’ALBA

SAN SERVASIO

Domenica 20 ottobre sarà ancora possibile visitare la Chiesa di San Servasio a Castellinaldo d'Alba, ultimo appuntamento in attesa delle prossime aperture del 2025.

Si tratta di uno dei luoghi più significativi del Roero, dalla punta della collina potrete ammirare il Castello di Castellinaldo, il Castello di Guarene, il centro Storico di Castagnito, il Turiun di Vezza, fino alle Langhe. Info: www.sentierideifrescanti.it

CASTIGLIONE TINELLA

FESTA DEL RAPULÈ

Sabato 19 ottobre, escursione sulle panoramiche colline di Castiglione Tinella e Calosso per la famosa Festa del Rapulè. Contributo escursione Euro 15 (gratuità minori anni 14) escluse degustazioni e ticket Fiera. Ritrovo ore 9.45 Partenza ore 10 da Castiglione Tinella, P.zza XX settembre – dislivello totale 450 m. Info: https://terrealte.cn.it/events/sabato-19-ottobre-le-colline-del-moscato-i-versi-in-vigna-e-la-festa-del-rapule/

CERVASCA - SAN DEFENDENTE

CASTAGNATA

Domenica 20 ottobre castagnata con pranzo e tombolata. Info: 353 44 56 974.

CHERASCO

GUSTA CHERASCO

Sabato 19 e domenica 20 ottobre torna la manifestazione “Gusta Cherasco”, vetrina per la valorizzazione delle eccellenze e delle attività produttive, che ha registrato nelle precedenti edizioni migliaia di visitatori all’interno della grande tensostruttura allestita per l’occasione.

Per tutto il fine settimana le degustazioni saranno accompagnate da un ricco calendario di incontri, presentazioni e show-cooking che evidenzieranno il folklore e le tradizioni che legano e differenziano il Piemonte e l’Emilia Romagna. Ingresso libero e gratuito.

Tutte le info su https://www.comune.cherasco.cn.it/novita/evento/1145/Gusta-Cherasco-2024-3a-il-programma mail: turistico@comune.cherasco.cn.it

CHERASCO

MOSTRE PALAZZO SALMATORIS

Ultimo week end per la mostra di Jean Gaudarie Thor, presso Palazzo Salmatoris con orario di visita sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero.

https://www.turismoeventicherasco.it/

DRONERO

ENIGMI DI PLUF

Sabato 19 e domenica 20 ottobre con partenza alle ore 9.30, si può partecipare al gioco divertente dove risolvere enigmi pedalando. Evento aperto a tutti, con bici MTB o GRAVEL.

Ritrovo presso la Porta di Valle - Ufficio Turistico di Dronero, in piazza XX Settembre 3.

Arrivo previsto alle 13, lunghezza del percorso 16 km.

Prenotazione presso l’ufficio turistico 379 17 89 427. Info: info@vallemaira.org

https://www.vallemaira.org/eventi/enigmi-di-pluf/

FARIGLIANO

GHITA 2024 FESTA DEI GIOCHI POPOLARI

Sabato 19 alle 16 il via alla kermesse “Ghita!”, con il convegno “Cibo e gioco - Il patrimonio della tradizione ludico alimentare” presso la biblioteca civica, in piazza San Giovanni.

Alle 20 appuntamento con “Cibi in gioco e in tavola”: cena conviviale per conoscere e confrontarsi, assaporando gusti che hanno una storia un significato simbolico legato alle tradizioni

Info 353 47 46 871.

Domenica 20 ottobre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, per le vie del paese la festa dei giochi in strada con protagonisti da tutta Italia. Oltre a scoprire i giochi tradizionali nelle vie del paese, sono in programma diversi eventi collaterali in piazza San Giovanni: l’esibizione della “Corale Gat Russ”, l’esibizione degli spadoni del “Bal do Sabre” di Bagnasco alle ore 16 e le speciali visite al Ciuché dalle 10 alle 17.30.

FOSSANO

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 20 ottobre dalle 8 alle 19 Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo, in via Roma, nel cuore del suggestivo centro storico. Info: https://www.visitfossano.it/

FOSSANO

NOT(T)E D’AMORE

Domenica 20 ottobre alle ore 11, "Domenica, musica!" della Fondazione Fossano Musica, ospiterà all’interno di Palazzo Burgos, il concerto "Not(t)e d'amore", con Massimo Peiretti al pianoforte e le cantanti Michela Paleologo e Stefania Zasa. Info e biglietti: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/notte-damore

FOSSANO

VILLA SOUCHON

Domenica 20 ottobre sarà possibile visitare il giardino storico di Villa Souchon, in occasione di “Giardini della Granda” su prenotazione, con visita guidata in partenza ogni ora a partire dalle 10.30 e fino alle 17.30. Info: 347 52 20 314 oppure paul.souchon@tiscali.it

GARESSIO

CASTAGNA GARESSINA

Sabato 19 e domenica 20 ottobre proseguono gli appuntamenti della Fiera Regionale della Castagna Garessina. Tutto il programma qui: https://www.comune.garessio.cn.it/it-it/home

GOVONE

CORRISPONDENZE IMMATERIALI

Domenica 20 ottobre alle ore 15.15 “Corrispondenze immateriali”, tre arti che sono patrimonio Unesco, presso area esterna castello reale di Govone. Info: 349 30 41 703 press@paolomorelli.net

press@lavenariareale.it https://residenzerealisabaude.com/

LIMONE PIEMONTE

LA VIGIA D’LIMUN

Sabato 19 ottobre a Limone Piemonte si terrà la prima edizione del festival delle tradizioni e del folklore "La vigiä d'Limun" a partire dalle 15.30. Balli occitani, polentata concerto dei Sonadors. Tutte le info: https://www.limoneturismo.it/

MACRA – CELLE MACRA

PASSEGGIATE CULTURALI

Domenica 20 ottobre alle ore 10 passeggiata verso la Borgata Ansoleglio e oltre, con partenza e arrivo alle ore 12.30/13, ritrovo a Celle di Macra, in Borgata Chiesa davanti alla Chiesa Parrocchiale.

Nel pomeriggio, passeggiata verso Borgata Bedale e oltre, partenza alle ore 14.30 ed arrivo alle ore 17.00/17.30, con ritrovo a Macra presso la piazza del Municipio di Macra.

Le passeggiate sono gratuite. Info: 347 41 30 525 https://ecomuseoaltavallemaira.it/

MANTA

CONCERTO

Sabato 19 ottobre alle ore 21 presso Santa Maria del Monastero spettacolo “Avevo soltanto bisogno di cercare le parole” di Francesco Gargiulo.

MARGARITA

VISITE GIARDINO DEL CASTELLO SOLARO

Domenica 20 ottobre il giardino del castello della Margarita sarà aperto in occasione di “Giardini della Granda”, dalle 10.30 alle 17.30, con la possibilità di fare visite guidate ogni ora. La prenotazione non è necessaria. Info: https://www.castellodellamargarita.com/



MOMBASIGLIO

FIERA PRODUTTORI AGRICOLI

Domenica 20 ottobre fina dal mattino Fiera dei Produttori Agricoli della Valle Mongia a Mombasiglio. La manifestazione vedrà la partecipazione di numerosi produttori agricoli, che posizioneranno i loro banchi su una superficie di 6000 metri quadrati. Durante tutta la giornata sarà possibile provare gratuitamente l’emozione di un volo in mongolfiera o di un volo in elicottero, assistere al raduno dei trattori di ogni epoca, gustare caldarroste ed i tradizionali “Friceau”. La sera, “Cena Country” a base di trippe e chiocciole di Mombasiglio al sugo di Langa. Info: https://comune.mombasiglio.cn.it/

MONDOVÌ

Domenica 20 ottobre “Festa dei Popoli”, tradizionale evento che celebra la ricchezza culturale e l’inclusione delle diverse comunità presenti in città. L’iniziativa avrà luogo davanti alla Stazione e offrirà un ricco programma di attività, gastronomia e intrattenimento. Info: 348 27 93 556 o associazione.mondoqui@gmail.com

MOSTRA ANDY WARHOL - INFLUENCER

Prosegue, nella Ex Chiesa di Santo Stefano, la mostra monografica dedicata al maestro della Pop Art internazionale, Andy Warhol, intitolata “Andy Warhol – Influencer” e resterà visitabile fino al 6 gennaio 2025.

Orari di Apertura Invernale (dal 17 settembre al 10 novembre): lunedì chiuso, da martedì a venerdì dalle 15 alle 19, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20.

MONTEU ROERO

ROERO SEGRETO - MISTERI AL CASTELLO

Sabato 19 e domenica 20 "Roero Segreto e misteri al Castello". Sabato 19 ottobre dalle ore 14 inizio mostra itinerante Arte e Benessere e visite guidate al patrimonio sotterraneo di Monteu Roero. Alle 20.30 Serata di Misteri al castello. Domenica 20 ottobre possibili visite guidate ai “crotin”, al castello e alla mostra fotografica di Luigi Casetta. Eventi di arte, cultura, segreti e tradizioni nel paese. Info su: https://belmonteu.it/ https://www.ecomuseodellerocche.it/it/

MONTICELLO D’ALBA

VISITE AL CASTELLO

Sabato 19 ottobre visite guidate gratuite al Parco del Castello di Monticello d'Alba nei seguenti orari: alle ore 14.30 “Dal vignòt all’olivè”, con approfondimento sulla vigna didattica e sulle piante fruttifere del Parco romantico, e alle ore 16 “De hortibus”, con approfondimento sulla storia della creazione dell’orto e delle aiuole. Consigliata la prenotazione sul sito www.turismoinlanga.it

ORMEA

ARTIGIANATO CHE PASSIONE

Domenica 20 ottobre, dalle ore 9 alle 19, torna ad Ormea la manifestazione “Artigianato, che passione!” appuntamento con il mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici lungo le vie del centro storico. Ingresso libero. Info: turismo@comune.ormea.cn.it

ORMEA

LA QUERCIA DEL MYR

Sabato 19 ottobre a partire dalle 16.30 nella sala della “Società Operaia1889”, avrà luogo la serata finale del concorso letterario "La Quercia del Myr". Il pomeriggio sarà animato dalle letture dell'attore Lello Ceravolo con accompagnamenti musicali della pianista Carla Bellini. Ingresso libero.

POCAPAGLIA

VISITA MUSEO DELLE ROCCHE

Domenica 20 ottobre visite guidate al Museo delle Rocche ed escursione tra le Rocche del Roero con accompagnatore. Partenza ore 14.45. Info: https://www.ecomuseodellerocche.it/it/

RACCONIGI

BENEFICA ON THE ROAD

Domenica 20 ottobre nel centro storico di Racconigi iniziativa "Benefica on the road". Il mercato si terrà di fronte al Castello e saranno presenti circa 50 banchi, che offriranno prodotti di grandi marchi, Made in Italy, spaziando tra abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, bigiotteria e articoli per la casa, nell’orario 8.30 - 19. Sarà possibile parcheggiare nelle seguenti aree: piazza Gallo, via Prato dei Cornetti, via Regina Margherita, via Priotti, piazza Caduti per la Libertà, via 20 Settembre e via Marcellino.

ROCCA DE BALDI

VISITE CASTELLO

Domenica 20 ottobre appuntamento con le “Istantanee di Storia” dedicate alla millenaria famiglia dei Morozzo marchesi della Rocca e di Bianzé. Durante la visita-conferenza dal titolo di “La famiglia Morozzo a Rocca de' Baldi” la visita al Castello sarà arricchita da una passeggiata nel borgo. Info: Museo Castello di Rocca de' Baldi

SALUZZO

ELLIOTT ERWITT

Sabato 19 e domenica 20 ottobre presso la Castiglia, “Elliott Erwitt. L’ideale fuggevole” percorso espositivo di uno dei più noti fotografi contemporanei a pochi mesi dalla sua scomparsa. Fino al 23 febbraio 2025. Info e biglietti: https://www.ticket.it/mostre/evento/elliott-erwitt-lideale-fuggevole.aspx

SAMBUCO

SAMBUCOC

Sabato 19 e domenica 20 ottobre dalle 14 alle 18 sarà aperto il Centro di Documentazione di Sambuco con la mostra dedicata alla Baìa e la mostra “Dandelion: tempo di bourrèe”. Ospite anche “Biblidòc” biblioteca volante dedicata ai vocabolari e saggi di morfologia e grammatica occitana. Info: info@comune.sambuco.cn.it o segreteria@espaci-occitan.org

SAN DAMIANO MACRA

FESTA D’AUTUNNO

Sabato 19 e domenica 20 ottobre a San Damiano Macra è organizzata la XXXVII edizione della Festa dell'Autunno, mostra mercato sui prodotti locali della tradizione montanara e intrattenimenti vari per grandi e piccini. Info: 338 11 64 313 - 339 88 59 500 oppure prolocosandamianomacra@gmail.com

SERRALUNGA D’ALBA

NARRAR CASTELLI E VINI

Domenica 20 ottobre nel castello di Serralunga d’Alba visite guidate dal “signore feudale Pietrino Falletti”. Le visite, ogni 30 minuti, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (ultima partenza alle 17.30), si concluderanno con una degustazione di vini della Cantina Garesio.

Contributo: gratuito per bambini fino a 5 anni, 8 euro ridotto (6-18 anni) e 12 euro adulti (10 euro per i Possessori Abbonamento Musei Torino Piemonte).

Prenotazioni consigliate: info@castellodiserralunga.it o al numero 0173/613358. https://langhe.net/evento/narrar-castelli-e-vini-serralunga-20-10-24/

TORRE MONDOVÌ

SAGRA DELLA CUPETA

Sabato 19 ottobre alle ore 21, esibizione della Corale Villanovese, che proporrà lo spettacolo dedicato alla “Buona Novella” di Fabrizio De Andrè.

Domenica 20 ottobre giornata di Fiera-mercato, tra prodotti tipici locali, bancarelle, attrezzi agricoli. Previste la pedalata in e-bike, con partenza dalle 9.30 a Torre Piano, presso la panchina dell’Unicorno e la camminata, in partenza alle 10.30 da Torre Piazza. Alla stessa ora, è fissata la partenza della pedalata inclusiva (gratuita) con la special bike “Tuttinsella” riservata alle persone con disabilità. Alle ore 10 taglio del nastro e il saluto delle autorità, mentre alle 12.30 si potrà pranzare con la polentata. Alle 15 ci sarà animazione per tutti i bimbi e saranno servite caldarroste a volontà. Info: 331 29 24 094.

VALCASOTTO

VALCASTAGNATA

Domenica 20 ottobre, a partire dalle ore 14.30, inizio della distribuzione delle caldarroste, accompagnate da un bicchiere di buon vino, musica e tanta allegria. La “Valcastagnata” sarà la solita piccola, grande occasione per ritrovarsi e stare insieme. Info: 0174/ 351113.

VALGRANA

MELE ANTICHE

Domenica 20 ottobre ritrovo alle ore 14.30 presso azienda agricola L’Ostal, per breve passeggiata nel meleto alla scoperta delle varietà tradizionali di mele e del biologico. A seguire degustazione "alla cieca": riconosci la mela? In conclusione castagnata con castagne “Sirie della Valle Grana”. Costo:18 € adulti, 6 € bambini fino agli 8 anni, comprensivo di attività, degustazione e castagnata. Prenotazione al numero 347 94 08 325. Info: https://www.emotionalp.com/index.php?method=package&action=zoom&id=169



VENASCA

FIERA DELLA CASTAGNA

Sabato 19 e domenica 20 ottobre entra nel vivo la XXXIII Mostra Mercato dei Prodotti della Valle Varaita - La Castagna, tradizionale appuntamento autunnale dedicato al frutto più prezioso della stagione, che in paese ha un mercato attivo da secoli, e ai prodotti di piccoli produttori e artigiani della Valle Varaita e delle Terre del Monviso.

Tutto il programma su: https://fondazionebertoni.it/

VILLANOVA MONDOVÌ

PARCO DI VILLA CORINNA

Domenica 20 ottobre sarà possibile visitare il parco di Villa Corinna, in occasione di “Giardini della Granda”, su prenotazione, con i seguenti orari: 10-12.30 e 14.30-18.30. Info: https://villacorinna.wixsite.com/home