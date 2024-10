Guida con la patente sospesa dopo aver provocato diversi incidenti: donna di Centallo fermata dalla polizia locale

Questa mattina, sabato 19 ottobre alle 6:30, una donna di 60 anni residente in città è stata sorpresa dalla Polizia Locale di Centallo nei pressi della stazione ferroviaria alla guida della sua Punto nera, nonostante la sua patente le fosse stata sospesa nei gironi scorsi dalla Prefettura per reiterate violazioni alle norme di comportamento alla guida.



La signora era già conosciuta alle forze dell'ordine, perché coinvolta in diversi incidenti stradali e perché senza punti sulla patente di guida.

Alla donna è stato applicato il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi ed è stata segnalata alla Prefettura per la revoca definitiva della patente oltre all'applicazione di una sanzione da 2.046 euro.