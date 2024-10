Il Festival dei formaggi piemontesi torna a Savigliano con oltre 200 formaggi in gara (Video)

Una manciata di fieno sprigionava tutto il suo profumo, evocando i pascoli montani e l’essenza da cui nascono i formaggi , ieri venerdì 18 ottobre nella sala del Consiglio Comunale di Savigliano dove è stato presentato il Festival dei formaggi piemontesi alla presenza della vicesindaco Federica Brizio e del consigliere Giacomo Calcagno.

La città sabato 26 e domenica 27 ottobre, accoglierà la seconda edizione, ospitata dalla Cooperativa Piemonte Latte.

L’evento, che celebra la ricca tradizione casearia del Piemonte, vedrà protagonisti oltre 200 formaggi suddivisi in 29 categorie, pronti a essere giudicati da una giuria composta da 65 maestri assaggiatori Onaf, (Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio) provenienti da tutta Italia

L’iniziativa, nata nel giugno del 2023, è frutto della collaborazione tra le delegazioni provinciali Onaf del Piemonte, con l’obiettivo di promuovere la biodiversità e l’eccellenza dei prodotti lattiero-caseari della regione.

Pier Angelo Battaglino, Consigliere nazionale dell’Onaf e promotore dell’evento, sottolinea afferma: “Con questo festival desideriamo dare valore ai territori e ai formaggi piemontesi. Ma soprattutto riconosciamo i giusti meriti alle persone che li creano, vero valore aggiunto della nostra realtà casearia.

Il festival si svolgerà nella sede della Cooperativa Piemonte Latte (in via Cuneo 41) che offrirà i suoi ampi spazi per accogliere i numerosi formaggi in concorso, garantendo le condizioni ottimali per la conservazione e la valutazione.

La giornata clou sarà sabato 26 ottobre, quando i giudici Onaf esamineranno i prodotti in gara attraverso un'analisi rigorosa e professionale, con l’obiettivo di identificare le migliori eccellenze casearie piemontesi.

La cerimonia di premiazione si terrà invece domenica 27 ottobre alle 10 a Palazzo Taffini d’Acceglio, nel cuore di Savigliano.

In quell’occasione verranno annunciati i vincitori di ciascuna categoria, conferendo i premi ai formaggi classificati ai primi tre posti.

L’evento gode del patrocinio del Ministero Agricoltura, della Regione Piemonte e delle Province piemontesi.

Paolo Bongioanni, assessore regionale all’Agricoltura e al Cibo, ha elogiato il lavoro svolto dall’Onaf: “Un plauso per tutto quello che hanno fatto per promuovere la produzione dei formaggi italiani. Il festival celebra i nostri formaggi e punta a rafforzare il brand Piemonte, caratterizzato da eccellenze come i grandi vini e la carne bovina, ma anche da un patrimonio caseario unico.

Con Doc, Dop e Docg che rappresentano il più alto numero a livello europeo, il Piemonte si conferma un territorio di primaria importanza per la produzione di formaggi di alta qualità”.

L'assessore ha anche evidenziato la sinergia tra la Regione e i distretti del cibo, auspicando che: “Il festival possa contribuire a promuovere ulteriormente i prodotti locali e a intercettare i fondi del bando ministeriale di 100 milioni di euro, recentemente emesso dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida”.

Armando Gambera, Consigliere Nazionale Onaf, ha ricordato con orgoglio le radici piemontesi dell’organizzazione: “L'Onaf è nata 35 anni fa proprio qui in Piemonte, regione che da sempre è terra di grandi formaggi, come il Castelmagno e la Robiola di Roccaverano, ma anche di tante piccole produzioni artigianali di enorme valore che spesso sono condotte dalle donne”.

Il presidente della Cooperativa Piemonte Latte, Roberto Morello, ha sottolineato l’importanza di ospitare nuovamente l’evento: “Per noi è un onore mettere a disposizione i locali di Piemonte Latte. Il festival è perfettamente in linea con i nostri valori, che puntano alla valorizzazione del territorio e della tradizione gastronomica.

Abbiamo deciso di aderire nuovamente a questa proposta con grande entusiasmo. I nostri spazi sono stati adeguati per accogliere oltre 200 formaggi che parteciperanno al concorso, garantendo la loro conservazione grazie a saloni idonei e celle frigorifere. Inoltre, abbiamo predisposto tutto per accogliere i giudici che analizzano i formaggi. Il compito della cooperazione agricola è raccontare la qualità delle produzioni lattiero-casearie piemontesi”.

L’edizione 2024 del Festival dei Formaggi Piemontesi si preannuncia come un evento di grande successo, non solo per il numero di partecipanti, ma anche per la qualità dei prodotti in gara e per l’interesse suscitato tra gli appassionati di formaggi.

Secondo il presidente Onaf Pier Carlo Adami: “La manifestazione è un'importante opportunità per caseifici, produttori e affinatori di far conoscere il loro lavoro al grande pubblico, garantendo la promozione delle eccellenze piemontesi a livello nazionale e internazionale”.

La speranza per il futuro, espressa dagli organizzatori e dal vicesindaco di Savigliano Federica Brizio, è quella di poter ospitare la prossima edizione del festival sulle piazze di Savigliano, permettendo così a un pubblico ancora più ampio di partecipare e apprezzare il patrimonio caseario piemontese.

Il Festival dei Formaggi Piemontesi è quindi non solo una competizione, ma un’occasione per celebrare e promuovere la ricchezza gastronomica di un territorio unico come quello del Piemonte.