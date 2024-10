Ultimi 2 mesi per richiedere l’Ecobonus 65% e 50%

Se hai in mente di migliorare l'efficienza energetica della tua abitazione devi approfittare degli incentivi fiscali disponibili entro quest'anno. La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Con l'Ecobonus, potete ottenere una detrazione del 65% o del 50% sulle spese sostenute, riducendo così in modo significativo il costo dei lavori necessari per migliorare l'efficienza energetica della vostra casa.

Quali interventi sono coperti dall'Ecobonus?

Gli interventi che possono beneficiare delle detrazioni fiscali includono:

sostituzione di vecchie caldaie con caldaie a condensazione almeno in classe A;

installazione di pannelli solari;

sostituzione dell'impianto di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza;

installazione di impianti geotermici.

Per usufruire della detrazione massima del 65%, le caldaie a condensazione devono essere abbinate a sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII). È importante notare che per l'acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, l'ecobonus non è disponibile a partire dal 1° gennaio 2018.

Cosa dice la legge di Bilancio 2022?

La Legge di Bilancio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.310 del 31-12-2021, ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La detrazione Irpef e Ires per l'efficienza energetica è confermata nella misura del 65% o 50%. Tuttavia, è stata sospesa la possibilità per i contribuenti di usufruire di queste detrazioni sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile.

Un'altra novità importante è l'abrogazione del Decreto 157/2021 (cosiddetto “antifrodi”), eliminando l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese per opere in edilizia libera e interventi di agevolabile (IVA inclusa) ) non superiore a 10.000 euro.

Come richiedere l'Ecobonus?

Se si desidera approfittare di queste detrazioni fiscali, è fondamentale agire rapidamente. Il tempo sta per scadere e gli incentivi saranno disponibili solo fino al 31 dicembre 2024. Gli uffici di Alpiclima a Mondovì e Fossano sono a vostra disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie e assistervi nel processo di richiesta dell'Ecobonus.

Perché rivolgersi ad Alpiclima?

Alpiclima è il partner ideale per i vostri interventi di riqualificazione energetica grazie alla sua esperienza e professionalità. Potete contare su di noi per:

Consulenza personalizzata : vi aiutiamo a scegliere le soluzioni migliori per le vostre esigenze.

: vi aiutiamo a scegliere le soluzioni migliori per le vostre esigenze. Assistenza nella preparazione della documentazione necessaria per richiedere le detrazioni fiscali.

nella preparazione della documentazione necessaria per richiedere le detrazioni fiscali. Installazione professionale dei prodotti Riello, Froling, iDM e Toshiba, garantendo efficienza e affidabilità.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità.

