T3-Truck Tyre Trailer, prima edizione chiude con oltre 2mila presenze

(Adnkronos) - Ha chiuso i battenti oggi tra la soddisfazione di espositori e degli oltre 2mila visitatori registrati la 1ª edizione del T3-Truck Tyre Trailer (Camion, Pneumatici e Rimorchi) – la fiera italiana dedicata alle tecnologie, ai mezzi e veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, agli allestimenti, ai rimorchi e ai semirimorchi, agli pneumatici e alla componentistica, i prodotti e i servizi per la filiera dei mezzi di trasporto – organizzata da Mediapoint & Exhibitions nei padiglioni del Piacenza Expo.

Numeri importanti dunque nella tre giorni piacentina, che soddisfano Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions: “Le 2mila presenze registrate alla nostra fiera sono un numero importante, tenendo presente sia che si trattava di una prima edizione, sia che in questi tre giorni non abbiamo certo avuto l’aiuto di Giove Pluvio... La soddisfazione è tanta, perché la qualità del visitatore c’è stata e c’è stata la condivisione anche da parte delle associazioni di categoria, che ci hanno molto aiutato in questa nuova avventura”.

La kermesse, oltre a essersi rivelata una vetrina privilegiata per le principali novità di mercato dedicate alla filiera italiana dei veicoli del trasporto su gomma, ha proposto anche un particolare focus sulle criticità che affliggono coloro che assicurano tale fondamentale servizio, grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria Ancsa (Associazione nazionale centri soccorso autoveicoli) e Adq (Associazione nazionale autodemolitori di qualità).

La giornata conclusiva del T3 è stata inoltre caratterizzata dalla celebrazione per i dieci anni della rivista 'Sollevare' e dalla presentazione della decima edizione del Gis – Le giornate italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali, in programma dal 25 al 27 settembre 2025, sempre al Piacenza Expo. “Il decennale di 'Sollevare' per noi di Mediapoint & Exhibitions è stata una tappa da festeggiare, perché è stata la pubblicazione che ha dato notorietà a livello non solo italiano, ma europeo, al Gis, fiera che a settembre prossimo festeggerà la decima edizione. Si tratta della manifestazione dimensionalmente più significativa per noi e che attira anche il numero più elevato di operatori esteri”, commenta Potestà. Ma l’attività di Mediapoint & Exhibitions non si ferma. Sono infatti tre le fiere-convegno in programma per il 2025 sempre nei padiglioni del Piacenza Expo.

Oltre al Gis – Le giornate italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali - il più grande evento europeo dedicato agli utilizzatori di gru, piattaforme aeree, sollevatori telescopici, carrelli elevatori, macchine e attrezzature per la movimentazione industriale e portuale, logistica meccanizzata e il trasporto pesante - la società genovese presenterà dal 21 al 23 Maggio 2025, in contemporanea, la 4ª edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto dell’idrogeno e la 2ª edizione di Cybesec-Expo – The Cyber Security Event, appuntamento dedicato alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche.

“A maggio prossimo avremo la quarta edizione della fiera dell’idrogeno e la seconda dedicata alla cyber-security, due settori che hanno strettissimi legami. E chissà che non ci sia qualche altra novità per il calendario del 2025, ma vogliamo lasciare un po’ di suspense su quanto potrà accadere...”, conclude Potestà.