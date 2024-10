Volley A1F. Honda Olivero Cuneo di scena a Villafranca Piemonte per un altro derby: le Gatte cercano punti con Pinerolo

Oggi pomeriggio, sabato 19 ottobre alle ore 18, andrà in scena la terza giornata della Serie A1 Tigotà e per le Gatte di Cuneo è di nuovo tempo di derby. A nemmeno una settimana di distanza dal match che ha visto le cuneesi affrontare ed arrendersi alla Reale Mutua Fenera Chieri '76, infatti, è subito ora di un altro match tra formazioni piemontesi.

Questa volta le ragazze di Lorenzo Pintus affronteranno la Wash4Green Pinerolo, allenata da Michele Marchiaro.

Entrambe le formazioni sono a caccia della prima vittoria dopo due giornate,. Il calendario non è stato favorevole a nessuna delle due: Scandicci e Chieri per Cuneo, Numia Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara per Pinerolo.

Tra le fila delle piemontesi c'è tanta voglia di riscatto, complice anche l'amaro in bocca che è rimasto dopo quel set perso 26-28 contro Chieri. Le Pinelle, però, non sono una squadra da sottovalutare, come ha ben sottolineato coach Pintus: "Pinerolo è una squadra attrezzata e non sarà una partita da meno rispetto alle prime due". L'obiettivo però è ben chiaro nella testa del coach: "concretizzare il risultato, portando a casa punti per la classifica".

Unica ex del match è la centrale Tessa Polder, d'accordo con le parole dell'allenatore: "Sarà una partita complicata, contro una buona squadra con tante ragazze che sono rimaste insieme dalla scorsa stagione".

La giocatrice di Cuneo ha anche evidenziato come Pinerolo stavolta potrà contare anche sul fattore campo, viste le dimensioni ridotte del palazzetto che sarà gremito di supporters della squadra di casa.

Polder è però fiduciosa: "Contro Scandicci e Chieri abbiamo fatto due buone partite e, mantenendo quel livello, abbiamo delle chance. In settimana ci siamo allenate bene", conclude.

L'appuntamento, dunque, è per oggi pomeriggio per assistere ad un match di sicuro valore agonistico. Per chi non riuscisse a seguire le Gatte in quel di Villafranca Piemonte ricordiamo che il match sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play e VBWTV.