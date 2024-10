Alba, il Baccanale inizia con la pioggia e un "furto" tra i Borghi

Oggi ha preso il via il tanto atteso Baccanale di Alba, che per tutto il fine settimana trasformerà il centro storico in una rievocazione medievale. Il protagonista è stato, però, il tempo instabile. Visitatori "armati" di ombrello, nelle prime ore, non hanno, però, dimenticato l'appetito e la voglia di giocare. In serata la situazione è migliorata.

I borghi della città, con figuranti in costumi d’epoca, scenografie storiche e bandiere, ricreeranno un’atmosfera medievale per i visitatori.

La grande novità di quest'anno è l'introduzione di piatti senza glutine, disponibili negli stand gastronomici del Borgo Rosalia grazie alla collaborazione con l'Associazione Celiachia Piemonte.

Proprio qui è scoppiato un piccolo giallo. Il Borgo vincitore dell'ultimo palio ha lanciato un appello che sa un po' di sfida: "Dalla sede è sparito il nostro scudo, per ora non sappiamo se è stato il Borgo di Santa Barbara o ci sono dei complici, ma indagheremo".

Gli eventi si terranno stasera fino alle 24:00 e domani, domenica 20 ottobre dalle 10:00 alle 19:00.