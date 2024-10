Cuneoginnastica, tutte a medaglie le atlete cuneesi nel campionato regionale Gold di artistica

Per la categoria senior 1, scendeva in pedana Lucrezia Silvestro che fino a dicembre rimarrà tesserata per la società ginnastica Olimpia Aosta per la quale ha gareggiato in primavera nel campionato di serie B. Per lei ottima prova sui quattro attrezzi tanto da valere il secondo gradino del podio ed il pregiato argento. Non si accontenta e colleziona una medaglia in ogni finale di specialità: oro al volteggio, argento a parallele e trave, bronzo al corpo libero.