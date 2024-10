Peveragno piange Enrichetta Bersezio, forte e determinata amante della montagna

In lutto la comunità di Peveragno per la scomparsa di Enrichetta Bersezio, occorsa nella serata di domenica 20 ottobre. Ben conosciuta in paese, aveva lavorato per anni nella segreteria delle scuole locali. Era una donna forte, energica e determinata, grande amante dei viaggi e della montagna: era stata anche nel direttivo della sezione locale del CAI.