Ceva, tradizionale festa di San Carlo lunedì 4 novembre

A Ceva in piazza Piantabella alle 16, nella Chiesa di San Carlo, sarà

celebrata la tradizionale messa, officiata dal parroco don Franco Bernelli.



L'evento è realizzato in collaborazione con la Città di Ceva, la Parrocchia M.V.Assunta e gli Amici di San Carlo rappresentati come ormai da anni da Ezio Calvo.



Al termine della messa ci sarà una piccola sorpresa.