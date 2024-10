Vintage Garage Cuneo: peccato per la pioggia!

Un ristretto gruppo di amici appassionati di auto e moto d’epoca alcuni anni or sono, visto che nel sud del Piemonte non vi era alcuna mostra-scambio e che bisognava quindi spostarsi di molti chilometri per cercare auto, moto d’epoca e ricambi, decise di provare a organizzarne una, scegliendo come giorno il sabato e, come prima location, il MIAC, Mercato Ingrosso Alimentare, situato nella frazione Ronchi di Cuneo, riscuotendo subito un buon successo, grazie anche al fatto che l’iscrizione degli espositori era completamente gratuita, come pure l’accesso dei visitatori.

I positivi riscontri convinsero gli organizzatori a proporre l’evento anche per gli anni successivi e dopo tre anni consecutivi decidono di cambiare la sede della mostra - scambio, che si sposta presso il centro commerciale Big Store di Madonna dell’Olmo, alle porte di Cuneo, assumendo la denominazione “Vintage Garage”, giunta quest’anno alla terza edizione, portando il numero complessivo dalla manifestazione a sei.

I promotori dell’evento hanno sempre fatto coincidere la data del “mercatino” con quella della “Fiera Nazionale del Marrone” di Cuneo, che porta in città numerosi visitatori, anche dalla vicina Francia, dando la possibilità agli appassionati di auto e moto d’epoca di frequentare la mostra, potendo inoltre usufruire dei servizi igienici e self service del centro, che ha messo a disposizione una parte dei parcheggi coperti e degli spazi esterni adiacenti.

Quest’anno la data della mostra-scambio è caduta al sabato 19 ottobre e, contrariamente alle scorse edizioni, è stata avversata, soprattutto alla mattina, da pioggia intermittente, penalizzando gli espositori situati all’esterno, che si sono un po’ rinfrancati con l’apparire di un timido e pallido sole verso l’ora di pranzo, nel pomeriggio il cielo si è nuovamente annuvolato ma, fortunatamente, niente pioggia.

Gli espositori che hanno dato la loro adesione, sempre senza dover sborsare un euro, sono stati ben centosessanta, ma sarebbero stati sicuramente di più se il meteo avesse accompagnato. Quelli che non sono mancati sono stati i visitatori, il cui accesso era gratuito, che sin dalle prime ore del mattino sono affluiti presso gli stand di auto, moto, ricambi, riviste, accessori, abbigliamento e modellismo.

Molti erano alla ricerca di ricambi per poter portare a termine i loro restauri e sono riusciti a trovare quanto cercavano, ma tanti sono stati anche i frequentatori del centro commerciale, magari attratti dalla moltitudine di persone che si aggirava tra i vari banchetti di questa manifestazione, che ha riempito un vuoto che mancava nella Provincia di Cuneo. Congratulazioni, pertanto, a chi ha avuto il coraggio di organizzare e riproporre questo evento, anteponendo la passione al vil denaro!

Un doveroso ringraziamento va al Centro Commerciale Big Store, che ha messo a disposizione gli spazi espositivi e al personale della Protezione Civile, impegnata nel dirigere il traffico degli utenti del centro commerciale, molti dei quali ignoravano l’esistenza dell’evento.

Arrivederci alla prossima edizione.