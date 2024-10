I centri della rete nazionale Sos Dislessia protagonisti a Didacta a Bari

Si è conclusa con un record di visitatori, 11.000 secondo gli organizzatori, l’edizione pugliese di FieraDidacta. Nei tre giorni di fiera , dal 16 al 18 ottobre a Bari, si è infatti registrata un’affluenza record di docenti, dirigenti scolastici, professionisti, addetti ai lavori che hanno partecipato agli eventi formativi e affollato gli stand delle 150 aziende partecipanti.

Tra questi anche i referenti clinici, il Prof. Stella e il Dr.Messina, e parte del Comitato Scientifico della rete Nazionale SOS Dislessia, intervenuti per condurre un workshop sulle nuove prospettive dell’uso dell’AI nei disturbi dell’apprendimento, mirato a riflettere e condividere sempre buone prassi che la rete di professionisti continua a seminare per studenti con questo tipo di difficoltà. Il dr. Sergio Messina ha presentato un contributo molto interessante relativo all’evoluzione della lettura dai primordi all’introduzione dell’AI; la dr.ssa Jennifer Francioli, referente clinico del Centro SOS Dislessia Domodossola-Verbania, ha presentato i risultati relativi ad una ricerca sui correlati emotivi, positivi e negativi, associati all’introduzione di strumenti tecnologici e la fruizione dell’AI da parte degli studenti con DSA e BES; la dr.ssa Claudia Liuzzi, Logopedista specializzata della rete SOS Dislessia, ha presentato un caso clinico per riflettere in merito a quanto tecnologie e AI possono essere uno strumento indispensabile per il successo scolastico degli studenti ,ed infine il prof. Giacomo Stella, responsabile scientifico della rete, si è occupato di introdurre il tema dell’AI come un alleato degli studenti con difficoltà. Tutti i relatori sono stati coordinati dalla moderatrice Dr.ssa Sara Bianco, referente clinica del Centro SOS Dislessia di Bari.



La rete SOS Dislessia, è in continua crescita, ad oggi conta centri in diverse regioni italiane con l’obiettivo della diffusione di buone pratiche sia in ambito clinico, che in ambito didattico. Per avere informazioni sulle opportunità di adesione potete visitare il sito www.sosdislessia.com oppure chiamare il +39 347 7886581.