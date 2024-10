A Castagnito la quinta edizione del "4 Comuni Trail" e "Sui Sentieri di Danilo"

La gara, valida come 5ª prova di campionato provinciale di società di corsa in montagna/trail adulti Fidal, ha visto la netta affermazione in campo maschile di Gabriele Canavese del Team Marguareis, che ha percorso i 15 km e 600 metri con 360 dls+ in 1 ora 01' e 58”, precedendo Giuseppe Boasso e Salvatore Palumbo, entrambi atleti della Podistica Castagnitese, società che ha organizzato l’evento.