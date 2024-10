Club Scherma Associati nella gara di Torino, per Vittorio Girotti un ottimo 3° posto

Una due giorni di gare quella disputata a Torino tra il 19 e il 20 di ottobre che ha visto il Club Scherma Associati impegnato con la 1a prova qualificazione Regionale categoria Cadetti e Giovani di spada. Anche in questa occasione la società astigiana-albese ha aderito con un nutrito numero di atleti, alcuni anche esordienti altri “veterani” delle pedane, tra cui: Federico Rabasco, Vittorio Girotti, Giacomo Oberto, Riccardo Ghirotto, Andrea Cossutti, Leonardo Grippo, Edoardo Capra, Alessandro Boero, le sorelle Beatrice e Francesca Boano, Daisy Sconfienza, Margherita Bitner e Camilla Gamba per quanto riguarda la categoria Cadetti/e mentre Francesco Ascione, Luca Sorgi e Gabriele Maggi per quella dei Giovani.

Da segnalare l’ottimo 3° posto di Vittorio Girotti che assieme a Federico Rabasco stacca il pass per la gara Nazionale cat. Cadetti in cartellone il mese prossimo a Legnano.

Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico per l’occasione composto da Alessandro Mandarini, Giuliano Pasqua ed Ivan Sartoris.