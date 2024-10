Il TriTeam di Savigliano protagonista al duathlon di Marene

Altra entusiasmante domenica per la triplice disciplina saviglianese.

Il 13 ottobre si è svolta la seconda edizione del duathlon di Marene. Un fine settimana “in casa” per il TriTeam Savigliano, dopo una stagione sportiva fatta di lunghe e avvincenti trasferte coronate da ottimi risultati.

Il team del presidente Bergesio ha nuovamente organizzato questo importante appuntamento giovanile, che ha raccolto un considerevole numero di partecipanti, ben 131 atleti, dalla categoria Minicuccioli alla categoria Juniores.

La competizione ha radunato diverse società desiderose di mettersi alla prova sul tracciato di Marene, protagonista per una domenica nel calendario gare regionale.

Di seguito gli iscritti in starting list per il TriTeam Savigliano:

Youth A femminile: Susanna Rocca.

Youth A maschile: Luca Ricca, Riccardo Mureddu.

Youth B: Federico Robaldo, Alberto Robaldo.

Ragazzi femminile: Rachele Supertino, Viola Ruatta, Virginia Galletto.

Ragazzi maschile: Jacopo Supertino, Daniel Guerrini.

Esordienti femminile: Sofia Felici, Rebecca Trapani.

Esordienti maschile: Simone Ruatta.

Cuccioli maschile: Michele Devalle.

Minicuccioli: Leonardo Deideri, Leandro Lombardo, Gioele Tomasiello, Alessandro Biondi.

La compagine saviglianese ha ben figurato con ottimi risultati. Alberto e Federico Robaldo conquistano il podio di categoria Youth B maschile. Prestazione molto convincente per Luca Ricca e Riccardo Mureddu nella batteria Youth A, mentre Susanna Rocca ottiene il primo posto nella graduatoria femminile.

Per la categoria Ragazzi femminile primi tre piazzamenti in classifica tutti targati TriTeam, grazie alle performance di Rachele Supertino, Viola Ruatta e Virginia Galletto. Protagonisti anche Jacopo Supertino e Daniel Guerrini che hanno occupato rilevanti posizioni al termine della manifestazione. Tra gli Esordienti, secondo posto di Sofia Felici e Simone Ruatta e quarto per Rebecca Trapani.

Infine chiusura con Cuccioli e Minicuccioli. Ottima seconda gara assoluta per Michele Devalle, autore di una prova molto solida, mentre Leonardo Deideri conquista il gradino più alto del podio nella categoria Minicuccioli.

Da segnalare anche gli esordi molto positivi per Leandro Lombardo, Gioele Tomasiello e Alessandro Biondi.

Questo il commento a fine giornata dello staff saviglianese: “Siamo molto soddisfatti per la riuscita dell’evento, a cui teniamo molto. In questa seconda edizione abbiamo raggiunto un ampio numero di iscritti. Un sentito ringraziamento al comune di Marene che ci ha ospitato e sostenuto nella fase organizzativa. Una menzione particolare agli sponsor e a tutti i collaboratori, con il loro supporto è stato possibile dar vita ad una manifestazione molto importante per il TriTeam Savigliano.”