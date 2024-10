Sci alpino, Marta Bassino tra i convocati per il gigante di Soelden

E’ stata definita la composizione delle due squadre che prenderanno parte ai giganti di apertura della stagione di Coppa del mondo (donne sabato 26 ottobre, uomini domenica 27 ottobre con le due manches programmate in diretta su RaiSport ed Eurosport) alle ore 10 e alle ore 13.

Fra le donne ci sarà anche la borgarina Marta Bassino. Oltre a lei, altre sei atlete schierate: Federica Brignone, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb.

In campo maschile saranno presenti Simon Talacci, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer, mentre Filippo Della Vite ha ripreso a sciare in campo libero dopo l’operazione per la riduzione della frattura scomposta del pollice della mano destra e deciderà nei prossimi giorni in accordo con lo staff tecnico e medico se prendere parte alla gara.

Sul ghiacciaio del Rettenbach l’Italia vanta nella storia tre vittorie, tutte al femminile: Denise Karbon nel 2007, Federica Brignone nel 2015 e proprio la nostra Marta Bassino nel 2020. La valdostana è salita sul podio in altre tre occasioni, sempre al secondo posto, nel 2018, 2020 e 2023, mentre Marta Bassino fu terza nel 2016. Autori altri podi Manuela Moelgg (terza nel 2017 e 2010), Karbon terza nel 2009, Deborah Compagnoni seconda nel 1996 e terza nel 1998. Più magro il bottino maschile, con Max Blardone secondo nel 2004 e Manfred Moelgg secondo nel 2012.

Prosegue nel frattempo il percorso di riavvicinamento di Sofia Goggia alla neve. La bergamasca, tornata sugli sci settimana scorsa in Val Senales, scierà nuovamente nella località altoatesina da martedì 22 a venerdì 25 ottobre.