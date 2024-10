Da Saluzzo al viterbese: un’opera di Franco Giletta celebra Giulia Farnese, sorella di Papa Paolo III

Anche un’opera realizzata dal pittore e divulgatore artistico saluzzese Franco Giletta nella mostra collettiva “Giulia Farnese ‘la Bella’ nel contemporaneo”, allestita presso la Chiesa di Santa Maria dell'Immacolata Concezione di Carbognano, in provincia di Viterbo.

Curata da Massimo Scaringella, l'esposizione celebra la figura di Giulia Farnese, sorella di Papa Paolo III, in occasione delle celebrazioni nel Cinquecentenario dalla morte. La nobildonna visse negli ultimi anni di vita proprio a Carbognano e fu lei a far costruire la Chiesa che oggi ospita la mostra. Un percorso immaginario che raffigura "la donna senza ritratti" siccome subì la damnatio memoriae da parte del fratello Alessandro, prima che diventasse papa, facendo eliminare ogni sua immagine.

Giletta porta nel comune viterbese l’opera “Giulia Farnese" in tecnica mista su tavola. Tanti altri artisti la celebrano con rappresentazioni differenti. Dalle fotografie di Giò Camia e Michele Manzione, passando all’olio su tela di Pierluigi Isola e Hannu Palosuo, alla scultura in ferro di Milot, ai collage di Flavia Mitolo e MIchel Oz, agli acrillici su cartone di Mauro Molinari, all’opera in resina di Fulvio Merolli, all’elaborazione digitale di Claudia Quintieri, alla stampa di Victroria Thomen o al file a colori di Roberto Vignoli.