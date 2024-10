A partire da domani, martedì 22 ottobre, e per tutta la settimana, il traffico lungo via della Battaglia, all’altezza dell’omonima piazza, sarà a senso unico alternato, regolamentato da semaforo.

La misura avviene in corrispondenza dell’avvio di un cantiere di Enel – che effettuerà alcuni scavi per la posa di linee interrate -, che si somma al cantiere avviato in mattinata nel centro di Madonna dell’Olmo per il miglioramento della mobilità sostenibile e attiva.