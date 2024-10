Andre Agassi e Steffi Graf il 7 novembre a Cuneo: biglietti gratuiti disponibili da mercoledì 23 ottobre

Andre Agassi e Stefanie Graf saranno a Cuneo giovedì 7 novembre per un incontro con migliaia di studenti delle scuole superiori della provincia Granda organizzato dalla Fondazione CRC nell'ambito del ciclo di incontri "Dialoghi sul talento".

L'appuntamento al Palazzetto dello Sport è promosso dalla Fondazione CRC e realizzato in collaborazione con “I Tennis Foundation”, “Children for Tomorrow Foundation”, “Andre Agassi Foundation for Education”, e con il supporto di Collisioni.

La partecipazione sarà aperta al pubblico gratuitamente con iscrizioni dal sito www.fondazionecrc.it a partire dal 23 ottobre alle ore 12.

L’appuntamento ha l’obiettivo di ispirare, attraverso l’incontro con personalità di caratura internazionale, le giovani generazioni della provincia di Cuneo.