Bra: on line i moduli per richiedere il rimborso dell’addizionale Irpef 2023

Anche nel 2024 l’Amministrazione comunale braidese rinnova il fondo compensativo della pressione fiscale, strumento attraverso il quale il Comune viene in soccorso delle famiglie in difficoltà mediante il rimborso dell’addizionale comunale Irpef pagata nell’annualità precedente.

A beneficiare del fondo potranno essere i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nel Comune di Bra al momento della presentazione della domanda, che abbiano effettivamente versato l’addizionale comunale all’Irpef relativa all’anno 2023.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dovrà essere inferiore alla soglia determinata in 18.000 euro per i nuclei familiari pluricomposti e 19.000 euro per i nuclei familiari monocomposti.

Sono esclusi dal contributo i soggetti che possiedono altri immobili oltre all'abitazione principale e relative pertinenze o che posseggano abitazioni principale censite al catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Tale esclusione opera anche nel caso in cui gli immobili suddetti (immobili diversi dall'abitazione principale o immobili di pregio) siano posseduti da altri componenti del nucleo familiare del richiedente.

Le domande dovranno essere presentate dal 30 ottobre al 15 dicembre 2024 preferibilmente in modalità on-line tramite lo sportello telematico reperibile sul sito internet del Comune di Bra (Sportello telematico/Servizi sociali/Chiedere il fondo compensativo), che registra la data e l’ora d’invio della domanda e invia la ricevuta di avvenuta protocollazione.

In alternativa al servizio digitale, che richiede di autenticarsi mediante SPID, carta di identità elettronica (CIE) ed apposito lettore, oppure carta nazionale dei servizi (CNS), è possibile compilare il modulo pubblicato sul sito nella medesima pagina e inviarlo unitamente ai documenti indicati via email all'indirizzo comunebra@postecert.it, oppure consegnato di persona presso l’Ufficio Prestazioni agevolate della Ripartizione Servizi alla persona (nell’edificio interno al cortile di Palazzo Garrone), previo appuntamento concordato chiamando lo 0172.438238 dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,45 e il martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30.

Nel caso di domande incomplete, tardive e/o prive degli allegati richiesti non si procederà all’attribuzione del contributo.