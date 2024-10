Vigili del fuoco volontari di Fossano impegnati in un'esercitazione di Protezione civile

Sabato 19 ottobre il distaccamento dei Vigili del Fuoco volontario di Fossano è stato impegnato in due iniziative, al mattino in occasione dell'evento "Openday Ampas" organizzato dall'associazione della Croce Bianca di Fossano; nel pomeriggio nell'esercitazione di Protezione Civile organizzata dal C.O.M. 8-centro operativo misto con la presenza del sindaco Dario Tallone, in occasione del trentesimo anno dalla disastrosa alluvione in valle Tanaro.