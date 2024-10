Nuove Tendenze Hospitality: il countdown è iniziato, non perderti un appuntamento speciale!

Mancano solo due giorni all'inizio di "Nuove Tendenze Hospitality", l'evento dedicato agli operatori della ricettività turistica, organizzato da Federalberghi Provincia di Imperia in collaborazione con Coo.A.Di. Soc. Coop, e fortemente voluto da Camera di Commercio Riviere di Liguria, e sono già oltre duecento gli ospiti iscritti.

Giovedì 24 ottobre dalle ore 9 alle 19, presso la sede di Coo.A.Di, in via Via Cà de Calvi, 24 a San Bartolomeo al Mare, una giornata gratuita di formazione e networking ricca di spunti per Hotel, Ristoranti, Stabilimenti balneari, Scuole di formazione, che in una location di oltre mille metri quadri di area networking, potranno incontrare one-to-one più di 40 aziende, coach/formatori e tecnici del settore.

Nelle due Sale conferenze, 14 speaker autorevoli in diversi ambiti si alterneranno in “speech” di approfondimento sui temi più caldi e di tendenza del mercato turistico, offrendo spunti interessanti sulla programmazione, gestione e promozione delle attività.

Molti sono i temi trattati dagli speaker: si parlerà delle opportunità offerte dal mercato del cicloturismo legato ai bike hotel, alla promozione del territorio e al turismo sostenibile e a illustrarne le strategie saranno Isaia Spinelli, esperto del mercato cicloturistico, Alberto Gnoli di Hospitality Marketing Srl e Filippo Cervi di Zero Limits Consulting Srl. Lo Chef Gaetano Barbuto, punto di riferimento italiano del breakfast nell'hospitality, parlerà dell'importanza cruciale di questo come chiave di soddisfazione del cliente. Strategie digitali di promozione e applicativi utili alla gestione/ottimizzazione della struttura saranno i temi trattati da Gianluca Tonti, Web Analyst di Area 38, Marco Mari, Ingegnere Informatico CTO di 5stelle, Davide Bernasconi di Hoxell, Luca Baldazzi Ceo di Luxor Web, Nicola Seghi, International Business Development Manager di Zucchetti Hospitality e Stefano Ganduglia di RSI Solutions. Enrico Martinale, responsabile Area Aziende della Banca Di Caraglio - Filiale Di Cuneo e Cristiano Moreno, Consulente del Lavoro, affronteranno i temi economici su risorse e personale delle strutture.

Churchill e Nespresso, due aziende leader conosciute ed apprezzate nel settore, presenteranno le nuove linee dedicate all'hospitality professionale. E' inoltre confermata la presenza di diverse Scuole di Formazione del settore alberghiero.

Nei più di mille metri quadri dell'area Networking, saranno presenti oltre quaranta espositori; le migliori aziende operanti nei più diversi campi, dall'arredamento alla cosmetica, servizi, prodotti industriali, consulenza, design, tutte a disposizione degli ospiti per presentare al meglio le novità e i vantaggi per le strutture.

Un evento imperdibile per gli imprenditori del settore che desiderino far crescere la propria attività in efficienza, appeal e redditività e per chi prenota entro il 23 ottobre, il "Light lunch" della pausa pranzo sarà omaggio.

Ai partecipanti verrà distribuito un simpatico "welcome kit" ed omaggi; data la grande affluenza prevista, è richiesta la prenotazione all'evento tramite la piattaforma Eventbrite a questo indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/nuove-tendenze-hospitality-tickets-1043488812127?aff=oddtdtcreator

INFO E CONTATTI: Segreteria Coo.A.Di tel. 0183 44 80 email: info@cooadi.it Via Cà de Calvi, 24 - 18016 San Bartolomeo al Mare (IM)

www.nuovetendenzehospitality.it Facebook: https://www.facebook.com/nuovetendenzehospitality/