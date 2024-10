Corso sull'uso del defibrillatore organizzato dalle società sportive A.S.D. Benese e A.S.D Narzole

Per essere in grado di offrire una tempestiva azione di soccorso sui campi da calcio i dirigenti di A.S.D. Benese e A.S.D Narzole hanno organizzato un corso Bls-d a cui hanno partecipato oltre a tecnici e dirigenti anche i presidenti delle due società Giuseppe Pane per la Benese e Massimo Costamagna per il Narzole.

Sabato 19 ottobre presso il Palazzetto dello Sport di Bene Vagienna lo Staff Medico dell'associazione Cuore in Mente APS guidato dal dottor Baldassarre Doronzo, vice presidente dell'associazione e primario emerito di cardiologia dell'ospedale S.S. Annunziata di Savigliano coadiuvato dal dottor Raffaele Vitiello, Otorinolaringoiatra ex direttore di specialità presso gli ospedali di Savigliano e Cuneo, e da due istruttori hanno formato e certificato all'uso del defibrillatore i 14 partecipanti.

Intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco può salvare la vita. "In Italia - sottolinea Doronzo - si stima che solo nel 58% dei casi chi assiste intervenga con le manovre salvavita (massaggio cardiaco, ventilazioni) e ancor meno con la defibrillazione. Purtroppo la sopravvivenza finale è ancora inferiore al 10%. Insegnare a tutti a riconoscere un arresto cardiaco e le azioni da compiere, a partire dalla rapida attivazione dei soccorsi attraverso il 112, è essenziale".

La possibilità di sopravvivenza all’arresto cardiaco diminuisce del 10% per ogni minuto che passa.

"Anche se la maggior parte di arresti cardiaci avviene nelle abitazioni, ultimamente questi casi si sono riscontrati su campi da calcio per cui - evidenzia Domenico Filippi - bene hanno fatto queste due società, con più di duecento atleti tesserati dalla giovane età in poi, ad aver formato un bel gruppo di persone in grado di riconoscere un arresto cardiaco e intervenire tempestivamente".