Un week-end in mostra alla scoperta del Cubo di Rubik con la speedcuber Carolina Guidetti

Sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, la speedcuber Carolina Guidetti, diventata particolarmente famosa grazie a TikTok (1,1 milioni di follower, ndr), sarà ospite della mostra “50 anni di Cubo. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo” allestita presso lo Spazio Innovazione di Fondazione CRC a Cuneo (via Roma, 17). Nella giornata di sabato sarà possibile incontrarla e parlare con lei dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre domenica terrà tre sessioni di lezioni per risolvere il Cubo di Rubik 3X3: dalle 9.30 alle 10.30 per utilizzatori intermedi che conoscono il metodo a strati e vogliono imparare il metodo Fridrich (CFOP); dalle 11 alle 12 per esperti che già risolvono il cubo in meno di 30 secondi; dalle 15 alle 16 per neofiti che non sanno risolvere il cubo e vogliono imparare il metodo a strati. Tutti gli appuntamenti sono liberi e gratuiti, per prendere parte alle sessioni della domenica bisogna prenotarsi su https://crcinnova.it/ e www.fondazionecrc.it.

Carolina Guidetti, 24 anni, è content creator sui social media e speedcuber. Sa risolvere il Cubo di Rubik in 10 secondi e gareggia in Italia e in Europa. Ha risolto il Cubo di Rubik per la prima volta quando aveva circa 16 anni, grazie a un compagno di classe, ed è subito diventata una grande passione. Circa un anno dopo ha partecipato alla sua prima gara, all’età di 17 anni. Qualche mese e qualche gara dopo, ha deciso di aprire il suo canale YouTube per comunicare la sua passione per il Cubo di Rubik, creare tutorial in italiano per gli appassionati e mostrare a tutti come fossero le gare di cubi. I social media sono diventati il suo lavoro nel 2021, quando ha iniziato a fare video su TikTok e ha capito come comunicare a un pubblico più ampio e in modo più efficace. Ad oggi il suo obiettivo è diffondere la passione per questo sport meraviglioso e far capire alle persone che risolvere il Cubo di Rubik è “fighissimo”.

La mostra “50 anni di Cubo. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo” rimarrà aperta fino adomenica 27 aprile 2025, dal martedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 20 e il sabato e la domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. L’ingresso è libero e gratuito. Si tratta del primo evento espositivo europeo dedicato alla storia del celebre Cubo, simbolo di creatività e pensiero logico, fenomeno mondiale che non ha mai smesso di intrattenere le menti curiose di tutto il mondo e che dall’anno della sua invenzione, il 1974, è stato capace di influenzare non solo il mondo della scienza e della matematica, ma anche di diventare in poco tempo una vera e propria icona pop dal design inconfondibile.

L’esposizione, realizzata in occasione del 50° anniversario di Rubik’s®, l’originale Cubo di Rubik, è un progetto di CRC Innova, ideato, curato e prodotto con il contributo di Fondazione CRC da Associazione Culturale Cuadri in collaborazione con Spin Master Global, WCA – World Cube Association, IAC – Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone”, Comics&Science, The Playful Living, Master in Design for Kids & Toys POLI.design, De Agostini Libri, Open Books. Exhibition design e digital experience a cura di @CentrCentrica-Imagine More. Il progetto è stato reso possibile grazie al nostro contributo e al sostegno di Ag Generali Cuneo, ACDA – Azienda Cuneese dell’Acqua, #Sedamyl, #Bottero e TESISQUARE e ha il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo.