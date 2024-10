Ad Alba l’addio a "Ico" Turra, enologo e giudice in concorsi enologici internazionali

Sono gli amici del Rotary Club albese a dare notizia della scomparsa di Salvatore "Ico" Turra, ricordandone la figura di storico socio del club di servizio ed esperto enologo, giudice in concorsi enologici di livello internazionale.

Classe 1939, Turra era entrato nel Rotary nel 1985 ricoprendovi incarichi di dirigenza, "sempre con grande entusiasmo e dedizione". "Presidente nell’anno 2009-2010, con la consueta abilità e passione, aveva promosso una serie di attività di servizio – scrive il Club –, contribuendo a finanziare una camera del costruendo ospedale di Verduno, proposto Amore diVino, un corposo corso di Degustazione in nove lezioni, realizzato il gemellaggio con il RC di Saint Cugat, organizzato competizioni sportive per raccolta fondi (Torneo di tennis del Distretto 2030, Torneo di Golf), un progetto di alfabetizzazione con consegna di borse di studio, scambi giovani per la conoscenza delle lingue straniere".

"Sempre disponibile, insuperabile nell’organizzazione e l’animazione del Pranzo del Tartufo e del Torneo di Golf del Distretto 2032, partecipava assiduamente alle riunioni, era presidente della Commissione Cultura e aveva ricevuto due Paul Harris, la massima onorificenza rotariana".

Appassionato musicologo, partecipava assiduamente all’Alba Music Festival, guidando degustazioni nell’ambito dei concerti “Bacco e Orfeo” e aveva creato degli incontri di “Sinestesie” per degustare e assaporare la musica, molto apprezzati e richiesti in tutta Italia e non solo.

Assaggiatore Onav tra i più presenti e apprezzati nei concorsi nazionali e esteri, ricevette per questa sua attività prestigiosi riconoscimenti. Nel 2015, ad esempio, fu premiato come miglior degustatore del Concours Mondial de Bruxelles. Nell’edizione tenuta in Cina nel 2018 venne inserito tra i 32 Top Wine Judges.

Lascia la moglie Silvana e la figlia Elisa, che insieme a parenti e amici lo ricorderanno nel corso del rosario di preghiera previsto nella serata di oggi, mercoledì 23 ottobre, alle ore 20.30 presso la chiesa del Divin Maestro in corso Piave ad Alba, dove domani, giovedì 24, alle ore 15 avrà luogo il funerale.