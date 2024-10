All'ospedale "Ferrero" di Verduno la speciale lezione del professor Umberto Galimberti

La lectio magistralis , dal titolo " L'etica del viandante " , ha catturato per oltre due ore l’attenzione di un pubblico numeroso e partecipe. Galimberti, uno dei più eminenti filosofi italiani, ha offerto una riflessione profonda e affascinante sul tema del viaggio come metafora della vita. Il "viandante", ha spiegato il professore, incarna l’essere umano che, nel suo cammino, affronta scelte morali, incertezze e opportunità di crescita personale. Il pubblico ha accolto con grande entusiasmo le sue parole, dando vita a un vivace dibattito a conclusione dell'incontro.

L’evento, sold out già diversi giorni prima, ha confermato l’interesse del territorio per i grandi temi etici e filosofici, come già in passato per gli incontri con lo psicanalista Massimo Recalcati, il teologo Vito Mancuso e la senatrice a vita Liliana Segre.

L’evento è stato presentato dal direttore della Fondazione Ospedale Luciano Scalise che ha fatto anche una carrellata di quanto organizzato nel corso del 2024 dalla Fondazione Ospedale, sia per quanto riguarda gli eventi, sia per quanto riguarda i progetti portati avanti durante l’anno. Il dialogo aperto da Umberto Galimberti ha arricchito la comunità di nuovi spunti di riflessione, sottolineando l’importanza di eventi culturali di alto profilo nel contesto dell’ospedale.

"Siamo onorati di aver ospitato nuovamente un pensatore del calibro di Umberto Galimberti. L’evento di questa sera rappresenta un passo importante verso la promozione della cultura e della bellezza all’interno del nostro ospedale, sempre più un punto di incontro, di crescita e di benessere a tutto tondo", commenta Bruno Ceretto, presidente della Fondazione Ospedale Alba-Bra.