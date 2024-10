“Il tempo della Pace è ora”: anche Alba aderisce alla Giornata di mobilitazione nazionale

La Città di Alba, con l’Ufficio della Pace e l’Assessorato al Protagonismo Giovanile, aderisce alla giornata di mobilitazione “Il tempo della Pace è ora”, organizzata sabato 26 ottobre in molte città italiane tra cui Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Palermo, Roma e Torino.

A livello nazionale l’iniziativa è stata promossa da Europe for Peace, Rete italiana pace disarmo, Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace, Sbilanciamoci, Coalizione Assisi pace giusta. A livello locale è sostenuta da Emergency, Diocesi di Alba, CMD Alba, Azione Cattolica, La Quercia Scout, InDifferenti, Donne in nero contro la guerra, Futuralba, Associazione culturale magog, Laboratorio teatrale albatros, Associazione Il Campo.

“Fermiamo le guerre” è lo slogan che scandirà il corteo che partirà alle ore 17 circa da Palazzo mostre e congressi “Giacomo Morra” per arrivare al Palazzo comunale di piazza Risorgimento, dove ci sarà un momento di confronto e di riflessione.