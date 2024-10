La “Ferrovia delle Meraviglie” ostaggio di scioperi, frane e lavori di manutenzione: al via la raccolta di segnalazione disagi

Prosegue ormai da mesi lo sciopero a singhiozzo del personale francese che influisce pesantemente sulla regolarità della circolazione ferroviara della tratta Cuneo-Ventimiglia.



Il” luogo del cuore FAI”, noto come la “Ferrovia delle Meraviglie”, tra scioperi, frane e lavori di manutenzione sta via via perdendo il suo splendore. Già oggetto di dibattito e polemiche per le continue riduzioni delle corse a danno dei pendolari transfrontalieri, negli ultimi mesi è ostaggio di continue cancellazioni e modifiche di orari e tragitti.



Da qui l'iniziativa, lanciata sulla sua pagina Facebook, dell'Osservatorio Ferrovia del Tenda e il Co.M.I.S. (Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile) che scrivono: “Abbiamo deciso di creare un dossier, da inviare a Federconsumatori che, a seguito di una riunione ieri sera (lunedì sera scorso - ndr), ha accettato la nostra richiesta di creare una raccolta di segnalazioni per tracciare i disagi subiti da pendolari e studenti dovuti ai disservizi”.



Ecco, quindi, il loro appello:

“A questo punto chiediamo a voi una mano.

Esempi di segnalazione:

- il treno Nr. ..., della relazione ..., ha avuto mezz'ora di ritardo e sono stato costretto ad entrare più tardi a lavoro, a tardare l'uscita./a entrare dopo a lezione, a saltare la prima ora di lezione,

- Ho subito un danno patrimoniale: sono stato costretto a prendere un giorno /mezza giornata di ferie (causa scioperi francesi).

- Sono rimasto bloccato sul luogo di partenza/arrivo

- Ho perso un esame/appuntamento importante

- Ho dovuto pernottare fuori /mangiare fuori / chiedere alloggio a colleghi/ prendere altri mezzi di trasporto per rientrare

- Ho subito un danno esistenziale: ovvero tutto ciò che riguarda la sfera personale: famiglia, vita privata, salute (ansia, stress, burn out..)

Vi chiediamo di inviarci tutte le vostre segnalazioni via mail all'indirizzo: osservatorioferroviatenda@gmail.com

E' molto importante, contiamo sulla collaborazione di tutti”.