Una serata dedicata all'enogastronomia cuneese nel cuore di Roma [FOTO E VIDEO]

Come ogni anno, i prodotti enogastronomici della provincia di Cuneo indossano l'abito da sera e sono ospiti d'onore nel salotto buono di Roma, a due passi da via Veneto e piazza Barberini.

Gran cerimoniere della serata il presidente dell'Enoteca Regionale del Roero e senatore Marco Perosino, ancora una volta impegnato a mettere in mostra e promuovere i gioielli del territorio sui palcoscenici che contano.

"Per raccontare tutto ciò che abbiamo da offrire a livello turistico", sottolinea, "dal cibo ai panorami, dalla cultura alle attività all'aria aperta, dallo sport alla grande ospitalità. Una qualità della vita che ci contraddistingue e che vogliamo diffondere in tutto il Paese. Negli ultimi anni sempre più turisti se ne sono accorti, ma vogliamo continuare a crescere sempre di più".

La seconda edizione della degustazione dedicata alle eccellenze cuneesi è andata in scena nella serata di martedì al lussuoso Aleph Hotel, alla presenza di parlamentari, sindaci della Provincia Granda, giornalisti e alti funzionari dello Stato, in partnership con lo studio Dini Romiti Consulting.

Protagonisti della trasferta romana i vini Roero Arneis, Roero, Barbaresco, Barolo e Moscato, che non hanno bisogno di presentazioni, ma anche chicche meno conosciute a livello nazionale, dal miele alle nocciole, dal prosciutto Crudo di Cuneo alla carne di Razza Piemontese, dalla Salsiccia di Bra ai formaggi Raschera e Robiola di Cherasco, per concludere in bellezza con il panettone gigante da 20 kg della ditta Albertengo.

A valorizzarli nei piatti serviti ai commensali durante la cena, cuochi giunti direttamente dal cuneese, con l'accompagnamento di un'orchestra per allietare la serata con la musica.

"Siamo orgogliosi del modo in cui il brand del Roero si sta affermando sul mercato nazionale e internazionale", la chiosa di Paolo Bongioanni, assessore regionale all'Agricoltura, "grazie ai suoi prodotti che restano nella memoria del gusto e alla sua identità inconfondibile". Che, a giudicare dalla reazione dei presenti, hanno lasciato il segno anche stavolta.